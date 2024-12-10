Ehliyette Yaş Sınırı Değişti: Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile sürücü ehliyeti almak için gerekli olan yaş sınırlarında değişiklik yapıldı. Karara göre, bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırı düşürülürken, özellikle genç sürücü adayları için erken ehliyet alma imkanı tanındı. Peki, yeni yaş sınırları ne oldu? İşte detaylar:

Ehliyet Yaşı 16'ya Düştü

Yapılan düzenleme ile özellikle genç sürücüler için M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16’ya çekildi. Bu sınıflar, genellikle motosiklet ve düşük güçlü araçlar için geçerli sürücü belgelerini kapsıyor.

Diğer Ehliyet Sınıflarında Yaş Sınırları

Yeni düzenlemeye göre ehliyet sınıflarındaki yaş sınırları şu şekilde güncellendi:

D Sınıfı : Otobüs sürücülüğü için uygulanan yaş sınırı 26'dan 24’e indirildi.

: Otobüs sürücülüğü için uygulanan yaş sınırı 26'dan indirildi. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G Sınıfları : Yaş sınırı 18 olarak belirlendi.

: Yaş sınırı olarak belirlendi. A Sınıfı : Yüksek güçlü motosiklet ehliyeti için yaş sınırı 20 oldu.

: Yüksek güçlü motosiklet ehliyeti için yaş sınırı oldu. C, CE, D1 ve D1E Sınıfları : Ağır araç ve minibüs sürücüleri için yaş sınırı 21 olarak düzenlendi.

: Ağır araç ve minibüs sürücüleri için yaş sınırı olarak düzenlendi. D ve DE Sınıfları: Büyük otobüs ve ağır araç ehliyeti için yaş sınırı 24 olarak belirlendi.

Yaşlı Sürücüler İçin Sağlık Takibi Sıklaştırıldı

Değişiklikler yalnızca genç sürücülerle sınırlı kalmadı. 80 yaş ve üzeri sürücülerin ehliyetlerini yenilemesi için her iki yılda bir sağlık raporu alma zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme ile yaşlı sürücülerin sağlık durumları daha sıkı bir şekilde takip edilecek. Ayrıca, 65 yaş ve üzerindeki sürücüler için 3 yıllık yenileme süresi uygulaması devam edecek.

Daha Sıkı Sağlık Kontrolleri

Ehliyet almak isteyen sürücüler, sağlık kontrollerinden daha sık geçmek zorunda kalacak. Bu düzenleme ile sürücüler hem fiziksel hem de mental uygunluk açısından değerlendirilecek. Özellikle ileri yaşlardaki sürücülerin trafik güvenliği açısından sürekli denetim altında tutulması hedefleniyor.

Bu yeni düzenlemeler, sürücülük yaş sınırını düşürerek gençlere fırsatlar tanırken, trafik güvenliği için sıkı sağlık takiplerini de zorunlu hale getiriyor.