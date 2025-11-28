Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi’nde yeni ürünler tezgâhta!
Nur Pastaneleri’nde sabahın ilk saatlerinden itibaren mis gibi börek kokusu sizi karşılıyor!
Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık börekler artık Demirköprü şubemizde sizlerle!
Üç enfes seçenek bir arada:
- Patatesli börek: Hafif baharat uyumu ve doyurucu iç harcıyla her öğüne yakışır.
- Ispanaklı börek: Taze ıspanak aromasıyla doğal ve lezzetli bir alternatif.
- Peynirli börek: Bol peynirli, her lokmada mutluluk veren nefis bir tat.
Gün içinde sürekli sıcak olarak tezgâhta!
Yeni Tatlımız: Limonlu Sutan Yaşpasta!
Limonun ferahlığıyla hafif bir yaş pasta keyfi!
Yumuşak keki, özel limon kreması ve dengeli tatlılığıyla hem gözünüze hem damağınıza hitap eden bir lezzet.
Çok ağır olmayan, ferah tat arayanların favorisi olmaya aday!
Taptaze Pastalar Demirköprü’de!
Her gün özenle hazırlanan pastalarımız; doğum günü, kutlama veya tatlı bir mola için ideal.
(Fotoğraftaki gibi özenle süslenen yaş pastalar şubemizde sizleri bekliyor.)
Sipariş vermek çok kolay!
Migros Yemek – Getir – Trendyol Yemek – Yemeksepeti üzerinden tek tıkla kapınıza teslim.
0 543 932 05 32
Hisar Mahallesi 144. Cadde No:15 (Demirköprü)
Nur Pastanesi Demirköprü – Günün her saatinde taze lezzet!