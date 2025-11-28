Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi’nde yeni ürünler tezgâhta!

ISPARTA’YA LEZZET DOLU HABER!

Nur Pastaneleri’nde sabahın ilk saatlerinden itibaren mis gibi börek kokusu sizi karşılıyor!Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık börekler artık Demirköprü şubemizde sizlerle!Yumuşak keki, özel limon kreması ve dengeli tatlılığıyla hem gözünüze hem damağınıza hitap eden bir lezzet.Çok ağır olmayan, ferah tat arayanların favorisi olmaya aday!Her gün özenle hazırlanan pastalarımız; doğum günü, kutlama veya tatlı bir mola için ideal.(Fotoğraftaki gibi özenle süslenen yaş pastalar şubemizde sizleri bekliyor.)Migros Yemek – Getir – Trendyol Yemek – Yemeksepeti üzerinden tek tıkla kapınıza teslim.Hisar Mahallesi 144. Cadde No:15 (Demirköprü)Nur Pastanesi Demirköprü – Günün her saatinde taze lezzet!