ISPARTA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Isparta KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım 2025 tarihinde il merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonla kaçakçılığa bir darbe daha vurdu. Yapılan çalışmalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonda;

• 208 paket gümrük kaçağı sigara,

• 374 paket gümrük kaçağı elektronik kartuşu,

• 131 adet gümrük kaçağı elektronik sigara,

• 3 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü,

• 9 paket gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.

