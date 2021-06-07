Aydın İli Nazilli İlçesinden İlçemize gelen 35 kişilik gezi turu Eğirdir’e hayran kaldı. Elektrikli Tekne ile kısa bir tur yapan misafirlere Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’te eşlik etti. Misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Veli GÖK onlara Eğirdir elması ikram ederek Eğirdir’le ilgili bilgiler verdi.Voyelle Turizm yetkilisi Özgür EKİZ; ‘Nazilli’den misafirlerimizle sabah yola çıktık. Günübirlik turumuzda gül hasadı, gül yağı fabrikası, gül bahçeleri, Eğirdir Gölü, Salda Gölü vardı. Turumuzun son noktası olan Eğirdir’e geldiğimizde bir sürprizle karşılaştık. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK makam aracı ile bizi karşıladı. Eğirdir Gölü’nde Elektrikli tekne turu yaptırmak istediğini söyledi. Misafirlerimize Eğirdir elması ikram ederek Eğirdir Gölü’nün eşsiz güzelliği karşısında misafirlerimiz hayran kaldı. Eğirdir Turizmden gelecekte çok büyük pay alacak. Bu misafirperverlik karşısında bizler turlarımızı Eğirdir’de daha çok zaman ayırmaları konusunda şekillendireceğiz. Özellikle Eğirdir Gölü’nün rengi misafirlerimizi çok etkiledi. Göl Levreğinin tadına bakmak istediler, bir sonraki programlarda yemek molasını Eğirdir’de vereceğiz. İlk defa gelen misafirlerimiz Eğirdir’de daha çok vakit geçirmek istiyorlar. Bu konuda Eğirdir Belediye Başkanımızdan daha çok turistik faaliyetler bekliyoruz. Eğirdir’de tekne turu yapıldığını hiç bilmiyorduk, bundan sonra programlarımıza mutlaka Eğirdir Gölü elektrikli tekne turlarını koyacağız. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e bizlere gösterdiği misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz.’ ifadelerini kullandı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)