ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞARILI NARKOALAN UYGULAMASI
ISPARTA 0
ISPARTA – Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 Kasım 2025 tarihinde saat 22.30-23.30 saatleri arasında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen Narkoalan Uygulaması'nda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda;

  • 6 parça, 161 adet kâğıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi,

  • 1,14 gram Esrar maddesi

ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

 

Bas-n-B-lteni-189-RES-M-2Bas-n-B-lteni-189-RES-M
