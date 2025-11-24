ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞARILI NARKOALAN UYGULAMASI

ISPARTA – Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 Kasım 2025 tarihinde saat 22.30-23.30 saatleri arasında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen Narkoalan Uygulaması'nda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda;

6 parça, 161 adet kâğıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi,

1,14 gram Esrar maddesi

ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.



