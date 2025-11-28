Yüksel Hair Concept’ten Modern Erkek Stiline Yeni Dokunuş: Taper Fade Saç Kesimi*

*Adres:

*İletişim:

*Instagram:

Isparta’nın profesyonel erkek kuaförü *Yüksel Hair Concept, son yılların en trend erkek saç modeli olan **taper fade* kesimiyle tarz sahibi erkeklere modern bir görünüm kazandırıyor.Taper fade, saçın yan ve arka bölümlerinin yukarı doğru kademeli şekilde kısaldığı, üst kısmın ise daha uzun bırakıldığı bir saç kesimi tekniğidir. “Fade” yani geçişli görünüm sayesinde saçlar hem temiz hem de şık bir form alır.Bu model, özellikle saç çizgisinin doğal şekilde incelmesi ve makine geçişlerinin kusursuz uygulanmasıyla karakter kazanır. Taper fade, hem klasik hem modern tarzla uyum sağladığı için her yaştan erkek tarafından tercih edilmektedir.Yüksel Hair Concept, taper fade kesimde kullanılan geçiş makine teknikleri, yüzde uyum analizi ve saç yapısına göre şekillendirme yöntemleriyle fark yaratıyor.Profesyonel ekibi, yüz tipi ve saç yoğunluğunu göz önünde bulundurarak kişiye özel bir taper fade tarzı oluşturuyor. Kesim sonrası saç şekillendirme ve bakım önerileriyle de müşterilerine tam bir hizmet sunuyor.Kutlubey Mahallesi’nde yer alan salon, hijyenik ortamı, uzman berberleri ve güncel trendleri takip eden hizmet anlayışıyla Isparta’da erkek bakımının güvenilir adresi olmaya devam ediyor.