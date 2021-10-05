İLÇEMİZE ESNAF SİCİL BÜROSUNUN AÇILACAĞININ MÜJDESİNİ VERİYORUZ.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Ahmet TURAL ilçemize gelerek odamızı ziyarette bulundular.Esnaf ve Sanatkarlarımızın durumları hakkında bilgi alışverişi yapılarak , esnaflarımız ziyaret edilmiştir.Bilindiği üzere Esnafımızın Sicil işlemleri için daha önce Isparta Esnaf Sicil Müdürlüğüne gidilerek, şu anda ise Yalvaç ilçesine yeni açılan Esnaf Sicil Bürosuna gidilerek işlemleri yapılırken , Girişim ve taleplerimiz sonucunda Sayın Ahmet Tural başkanımızın destekleri ileBizi geri çevirmeyen ve Desteklerini hiç bir zaman Esirgemeyen Sayın Ahmet TURAL başkanımıza odamız ve ilçemiz adına teşekkür ederiz.