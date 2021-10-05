Esnaf ve Sanatkarlarımızın durumları hakkında bilgi alışverişi yapılarak , esnaflarımız ziyaret edilmiştir.
Bilindiği üzere Esnafımızın Sicil işlemleri için daha önce Isparta Esnaf Sicil Müdürlüğüne gidilerek, şu anda ise Yalvaç ilçesine yeni açılan Esnaf Sicil Bürosuna gidilerek işlemleri yapılırken , Girişim ve taleplerimiz sonucunda Sayın Ahmet Tural başkanımızın destekleri ile İLÇEMİZE ESNAF SİCİL BÜROSUNUN AÇILACAĞININ MÜJDESİNİ VERİYORUZ.
Bizi geri çevirmeyen ve Desteklerini hiç bir zaman Esirgemeyen Sayın Ahmet TURAL başkanımıza odamız ve ilçemiz adına teşekkür ederiz.
Şarkikaraağaç Esnaf Sanatkarlar Odası