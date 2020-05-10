GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Reyhanlı'daki terör saldırısının acılı anneleri, Anneler Günü'nde hüzünlü

Reyhanlı'daki terör saldırısının acılı anneleri, Anneler Günü'nde hüzünlü
TÜRKİYE
92 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının acısı dinmiyor. Patlamalarda yakınlarını kaybedenlerin acısı aradan geçen zamana rağmen yüreklerinde tazeliğini korurken, her yıl 11 Mayıs'ta patlamaların yaşandığı yerlerde anma programları düzenliyor. Anneler Günü'nün bir sonraki günü olan 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında evlatlarını kaybeden anneler ise Anneler Günü'nde ayrı bir hüzün yaşıyor. Terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin isimleri, Reyhanlı ilçe merkezine yapılan 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda yaşatılıyor.
 
 
Reyhanlı'daki terör saldırısının acılı anneleri, Anneler Günü'nde hüzünlü
- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının acısı, ilk günkü gibi tazeliğini koruyor
- Dershaneye giderken hayatını kaybeden öğrencinin annesi Fatma Tuna:
- "Anneler Günü'nün gelmesini istemiyoruz, o gün yaşadığımız acıları ilk günkü gibi tekrar tekrar yaşıyoruz"
- Saldırıda yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ayten Çalım'ın annesi Edibe Çalım:
- "7 yıldır yaram kanıyor, o günü unutamıyorum"

 Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının acısı dinmiyor.
Patlamalarda yakınlarını kaybedenlerin acısı, aradan geçen zamana rağmen yüreklerinde tazeliğini korurken, her yıl 11 Mayıs'ta patlamaların yaşandığı yerlerde anma programları düzenliyor.
Anneler Günü'nün bir sonraki günü olan 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında evlatlarını kaybeden anneler ise Anneler Günü'nde ayrı bir hüzün yaşıyor.
İlk patlama sırasında dershaneye giderken hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Oğulcan Tuna'nın annesi Fatma Tuna, AA muhabirine, acılarının dinmediğini söyledi.
Anneler Günü'nün kendisi için çok acı olduğunu anlatan Tuna, "Bu acıyı bize yaşatanlar umarım en büyük acıları kendileri yaşar. Anneler Günü'nün gelmesini istemiyoruz, o gün yaşadığımız acıları ilk günkü gibi tekrar tekrar yaşıyoruz. Oğlumun odası ilk günkü gibi duruyor. Oğulcan'ın son kullandığı mendili, bisikleti, yatağı, bilgisayar masası, ayakkabısı, okul kıyafeti, fotoğrafları ve aldığı ödülleri, odasındaki yerlerinde muhafaza ediyorum.'' diye konuştu.

- "Allah kimseye evlat acısı vermesin"
Tuna, oğlundan geriye kalan tüm eşyaları koklayıp öperek özlemini gidermeye çalıştığını aktardı.
"Allah kimseye evlat acısı vermesin, oğlumun hayalleri vardı pilot olmak istiyordu." diyen Tuna, "Haftada iki gün oğlumun mezarına giderek ziyaret ediyorum ve onunla konuşuyorum,  onu çok özledim. Oğulcan iyi bir Adana Demirspor taraftarıydı ve hiçbir maçını kaçırmazdı, ondan geriye kalan eşyası arasında forması ve fotoğrafları en baş köşeye astım.'' ifadelerini kullandı.
11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı ve Oğulcan Tuna'nın babası Ahmet Tuna da 7 yıldır yaşadıkları acının dinmediğini anlattı.
Devletin her zaman yanlarında olduğunu anlatan baba Tuna, ''Mahkeme süreçlerini yakından takip ettik ve Ankara'daki duruşmalara katıldık. O günü yaşatanlar hapis cezası aldılar. İnşallah saldırıda parmağı olan firari sanıklar da yakalanarak adalet önünde hesap verir. Bizim acımız dinmedi ve dinmeyecektir.'' diye konuştu.
Belediye binası yanındaki patlamada kızı ve torununu kaybeden Döne Kuvvet de anneler olarak ömürleri boyunca unutamayacakları bir acı yaşadıklarını belirtti.
Kuvvet, Anneler Günü'nü hüzünle karşıladıklarını aktararak, " Kızım ve torunumun özlemini yaşıyorum. Anneler Günü olduğu zaman acım iki katına çıkıyor, buna sebep olanlar en ağır cezayı çeksinler inşallah.'' dedi.

- "Annelerin, babaların yürekleri yanıyor"
Saldırılarda oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci, 11 Mayıs'ta büyük bir katliam yapıldığını söyledi.
Her 11 Mayıs'ta hüzünlerinin ve acıların arttığını dile getiren Erdemci, ''O dehşet gününde bir evladımı kaybettim ve iki evladım da yaralı kurtuldu. Annelerin, babaların, eşlerin ve çocukların yürekleri yanıyor, inşallah Rabbim yardımcımız olur.'' diye konuştu.
Bombalı saldırılarda yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ayten Çalım'ın annesi Edibe Çalım ise, "7 yıldır yaram kanıyor, o günü unutamıyorum." dedi.

- Reyhanlı'daki terör saldırıları 
Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. 
Olayın ardından patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.
 
20200510 2 42348314 54733977 Web20200510 2 42348314 54733979 Web20200510 2 42348314 54733980 Web20200510 2 42348314 54733981 Web20200510 2 42348314 54733982 Web20200510 2 42348314 54733983 Web20200510 2 42348314 54733984 Web20200510 2 42348314 54733985 Web20200510 2 42348314 54733986 Web20200510 2 42348314 54733987 Web20200510 2 42348314 54733988 Web20200510 2 42348314 54733989 Web20200510 2 42348314 54733990 Web20200510 2 42348314 54733991 Web20200510 2 42348314 54733992 Web20200510 2 42348314 54733993 Web20200510 2 42348314 54733994 Web20200510 2 42348314 54733995 Web20200510 2 42348314 54733996 Web20200510 2 42348314 54733997 Web20200510 2 42348314 54733998 Web20200510 2 42348314 54733999 Web20200510 2 42348314 54734000 Web
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da tam 100 yaşında giren Dudu Sezgin'e doğum günü pastası
Isparta'da 65 yaş ve üzerindekiler güzel havanın keyfini çıkardı
Isparta'da müzik öğretmenleri engelli çocukların anneleri için söyledi
Isparta'daki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü yoğun bakım ünitesinde kutladı
Burdur'daki "Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü eski görüntüsüne kavuşturuldu
Son dakika haberi: 9 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar...
Isparta'da valilik'ten çok önemli duyuru! herkesi ilgilendiriyor!
Isparta'da o bölge için kene uyarısı! 1 kişi öldü!
Koza Tekstil'den Anneler Günü'ne özel kampanyalar!
Bakanlık'tan Çarpıcı Koronavirüs Araştırması: 100 Gün Yaşıyor
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden hava durumu uyarısı...
Dünyada bir ilk! Korronavirüse karşı yeni umut
Visrüsün belini kırdık sıra onda! harekete geçildi...
Telalem'den telefonlar için kablosuz elektronik ürünler
Isparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Milletvekili Özel'den ITB ziyareti... Borsa Isparta için neler yaptı?
Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!
Son dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Isparta'da 2020 yılı gül sezonu açıldı
Yeni haber: Isparta 32 spor sahaya iniyor!
Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Milyonlarca emekliye müjde
Isparta haber son dakika: SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan önemli açıklama...
Isparta karantina süreci dolan 268 kişi memleketlerine uğurlandı
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in ''Anneler Günü'' mesajı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da 4 mevsim manav'dan sipariş hattıIsparta'da 4 mevsim manav'dan sipariş hattı03 Mayıs 2020
Talepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyinTalepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyin04 Mayıs 2020
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in ''Anneler Günü'' mesajıIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in ''Anneler Günü'' mesajı08 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!04 Mayıs 2020
Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...04 Mayıs 2020
Isparta'da ilk kez pazar pazarı çarşamba pazarına açıldı...Isparta'da ilk kez pazar pazarı çarşamba pazarına açıldı...03 Mayıs 2020
Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!04 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı03 Mayıs 2020
Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...04 Mayıs 2020
Rektör Diler: '' iki binada güçlendirme yapılacak''Rektör Diler: '' iki binada güçlendirme yapılacak''04 Mayıs 2020
Son dakika Isparta Haber: Kuaför ve güzellik salonları açılıyor...!Son dakika Isparta Haber: Kuaför ve güzellik salonları açılıyor...!04 Mayıs 2020
Son dakika haberi: Ve Erdoğan yeni kararlar açıkladı! 7 ile seyahat yasağı kalktı...Son dakika haberi: Ve Erdoğan yeni kararlar açıkladı! 7 ile seyahat yasağı kalktı...04 Mayıs 2020
İçişleri: Kısıtlama kararına uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandıİçişleri: Kısıtlama kararına uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandı04 Mayıs 2020
Bakan Selçuk'tan son dakika LGS açıklamasıBakan Selçuk'tan son dakika LGS açıklaması04 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 4 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 4 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı04 Mayıs 2020
Isparta'da bir köy daha karantinaya alındıIsparta'da bir köy daha karantinaya alındı05 Mayıs 2020
Isparta'da trafik kazası! turşu yüklü kamyonet devrildiIsparta'da trafik kazası! turşu yüklü kamyonet devrildi05 Mayıs 2020
Isparta'da Valilik'ten vatandaşa önemli duyuru!Isparta'da Valilik'ten vatandaşa önemli duyuru!07 Mayıs 2020
Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!08 Mayıs 2020
Isparta'da gelenekten geleceğe akıl ve zeka oyunları Gökceren Toys and Games'deIsparta'da gelenekten geleceğe akıl ve zeka oyunları Gökceren Toys and Games'de07 Mayıs 2020