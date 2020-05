Multinet Up: Yeni dünyada dijitale yatırım yapan şirketler kazanacak

Multinet Up Dijital Genel Müdür Yardımcısı ve inventiv Üst Yöneticisi Zafer Şafak Tokcanlı, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hep birlikte gördük ki özellikle perakende ve hizmet sektörlerinde birçok şirket, yeterli dijital altyapıya sahip olmadığı için yeni koşullara adapte olmakta zorlandı, hızlı aksiyon alamadı. Önümüzdeki günlerde de ancak teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen şirketlerin bu koşullara uyum sağlamakta başarılı olabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sebebiyle teknolojik gelişmelerin gündelik hayata entegrasyonu hızlandı. Önümüzdeki süreçte iş dünyası yeniden yapılanacak ve dijitale yatırım yapan şirketler büyüyecek.

e-ticaret uygulamalarına, online ödeme teknolojilerine artan talep ve kullanıcı alışkanlıklarının hızla değişmesi ekonomide ve iş dünyasında köklü değişikliklere neden oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Dijital Genel Müdür Yardımcısı ve inventiv Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Şafak Tokcanlı, Bilişim Haftası nedeniyle dijital teknolojilerin, sektörel dinamikler ve iş yapış şekilleri üzerindeki etkilerini anlattı.

Multinet Up olarak dijitalleşmeye odaklandıkları 2012 senesinden itibaren ekosistemlerindekitüm paydaşların dijital dönüşümüne destek olduklarını, dijital dönüşüme liderlik ettiklerini aktaran Tokcanlı, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını sürecinde hep birlikte gördük ki özellikle perakende ve hizmet sektörlerinde birçok şirket, yeterli dijital altyapıya sahip olmadığı için yeni koşullara adapte olmakta zorlandı, hızlı aksiyon alamadı. Önümüzdeki günlerde de ancak teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen şirketlerin bu koşullara uyum sağlamakta başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Tabii teknoloji tek başına yeterli değil. Sürdürülebilirliğin yakalanması için sektörlerin dijital olgunluk seviyelerinin de belli bir noktaya ulaşmış olması gerekiyor. Multinet Up, bu konuya çok iyi bir örnek oluşturuyor. Biz yıllardır yemek kartı sektörünün dijitalleşmesi için çalışıyoruz. Online çalışan ilk yemek kartını, ilk online ödemeyi, ilk mobil uygulamayı sektörle tanıştırdık, 2019'da MultiPOS ile üye iş yerlerimize cep telefonlarından tamamen dijital ve temassız ödeme alma imkanı sunduk, plastik kartları ve fiziki POS cihazları tedavülden kaldırmaya yönelik ilk adımı attık. Tüm bu çalışmalarımız sektöre yön verdi.

Temassız ödeme yöntemlerindeki artan genel talep ile sektörün dijital dönüşümünde önemli bir ivme elde edilmiş oldu. Mevcut müşterilerimiz işlemlerinin yüzde 85'ini kurumsal interaktif sistem servislerimizi kullanarak ya da API ile sistemlerimize direkt entegre olarak gerçekleştiriyorlar. Müşteri deneyimi alanında yapay zeka, RPA ve bot uygulamalarını devreye aldık. Müşterilerinizin bize gönderdiği e-mailleri otomatik yanıtlayan, gerekiyorsa işlemleri gerçekleştiren, içerikleri yorumlayan, müşterileri ya da bizi otomatik uyaran sistemler geliştirdik. Yapay zeka projelerimiz ile müşterilerimizin yazılı talep içeriklerinin olumsuzluk seviyelerine göre nabız durumunu atayarak müşteri memnuniyetini ölçümleyebiliyor ve buna uygun aksiyonlar alabiliyoruz. Ayrıca, yine yapay zeka ile kayıp riski olan müşterilerimizin tespit edilebilmesi için 40 boyutlu müşteri data seti ile bir model oluşturduk ve bu müşterileri tutundurmak için aksiyonlar aldık. Churn oranımız zaten düşüktü ama bu hesaplamalar ile yüzde 50 oranında daha düşürdük. 2016'da tüm Ar-Ge faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirerek IT departmanımızı teknokent şirketi haline getirdik. Teknoloji şirketimiz inventiv, kartlı ve kartsız ödeme yöntemleri, mobil ödeme ve mobil uygulama çözümleri ile siber güvenlik alanlarında müşterilerinin ihtiyaçlarına özel projeler gerçekleştiriyor ve yurt dışına teknoloji ihraç ediyor."



- "Kabul görmüş uygulamaların birçoğu yeni dönemde çözümsüz kalmakta"



Kovid-19 döneminde inovasyonun her zamankinden daha fazla önem kazandığına vurgulayan Tokcanlı, "Bugüne dek kabul görmüş ve çok iyi sonuçlar üreten uygulamaların birçoğu yeni dönemde çözümsüz kalmakta. Müşteri beklentilerinin nasıl değişeceğini sadece tahmin etmek değil, çok iyi gözlemleyip takip ederek, müşterinin aklında olmayanı geliştirerek inovatif değer yaratmak gerekiyor. Dijital öncülerin en önemli yetkinliği kullanıcı alışkanlıklarının gidişatını zamanında anlayabilmek." ifadelerini kullandı.

Tokcanlı, Multinet Up'ın finansal servisler platformlarına yönelik yatırımları ile uzun yıllardır bu sürecin Türkiye'ye daha hızlı gelişmesi için öncülük ettiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2013 yılında işletmelere sanal ödeme altyapısı sunan Türkiye'nin ilk online ödeme hizmeti veren kuruluşu iPara'ya yatırım yaptık. Ön ödemeli kartlar tarafında 2016'da Türkiye'nin ilk ön ödemeli kartı ininal yatırımımızı gerçekleştirdik. Tüm bu yatırımlarımız sonrasında 2012'de işlem hacmimizin yüzde 90'a yakını yemek kartıyken 2019'da diğer alanlardan elde ettiğimiz hacim sebebiyle yemek kartının sağladığı oran yüzde 50'nin altına düştü. Yaşanan son gelişmelerle birlikte e-ticarete ve online ödeme teknolojilerine yönelik talebin artması bu yüzdelerin 2020'de de değişeceğini gösteriyor."

Kovid-19 sonrasında iş dünyasının birçok belirsizlikle karşılaştığını vurgulayan Tokcanlı, "Bu belirsizliğe rağmen değer üretebilmek için veriyi anlık takip ederek çevik hareket etmek önemli. Dijital platformların kullanımı arttıkça veriye erişimimiz de kolaylaşıyor. İçinde bulunduğumuz belirsizlik döneminde veriyi anlık takip edip doğru analiz ile yorumlayıp uzun vadedeki riskleri de hesaba katarak hızlı aksiyon almak, alınan kararları yeni veri ile güncelleyebilmek, şirketlerin geleceği ve başarısı için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.