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ITSO Başkanı Tutar, Isparta Kozmetik de Lider Olmalı

ITSO Başkanı Tutar, Isparta Kozmetik de Lider Olmalı
TÜRKİYE
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ITSO Başkanı Tutar, Isparta Kozmetik de Lider Olmalı
ITSO Başkanı Tutar, gül bahçelerinde üretici ile buluşup, gül topladı, bazı üyelerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar,  Güneykent’te gül hasadına devam eden üreticileri ziyaret ederek gül topladı. Isparta’nın ilimizin simgesi gülün ekonomik anlamda değerini artıracak çalışmalar yaparak, sentetik gül suyu ile mücadele konusunda önemli adımlar atan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Güneykent’te üreticiler ve bazı üyeleriyle bir araya geldi. Gül Üreticilerinin sorunlarını yerinde dinleyen ITSO Başkanı Tutar, Dünya Gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan Isparta’da gülün ekonomik değerlerinin artırılması noktasında üreticiler ve gül yağı ihracatçıları ile toplantılar yaptıklarını belirterek, “Gülün ekonomik değerinin artırılması ve markalaşması konusunda her türlü işbirliği ve çalışmada ITSO olarak öncülük etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim elimizde çok önemli bir milli değerimiz gülümüz var. Parfümeleri sektörünün ham maddesini yetiştiren Isparta’mız kozmetik sektörün de lider olmayı hak ediyor. “dedi.
Gül üreticileri ve ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bazı üyelerini ziyaret eden Tutar, şöyle devam etti: “Geçmişi 1800’lü yıllara dayanan Isparta gülünün kalitesi dünyada birinci sırada yer alıyor. Isparta gülünün ekonomik anlamda ilimize katma değeri ve üreticiye kazanımları noktasında son yıllarda önemli çalışmalar yapılıyor. Gül çiçeğinin sadece gül yağı olarak değil de kozmetik ve sağlık sektöründe de değerlendirildiğini düşünecek olursak, bu konuda üreticimizin ve girişimcilerimizin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Isparta’mızda yetiştirilen güller dünyanın en kaliteli ürünü olması dolayısıyla farklı sektörlerde de başarı sağlayıp ürünlerimizi kolaylıkla pazarlayabilme imkânın sahibiz. İlimizde çok önemli kozmetik firmaları bulunuyor ve her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Önümüzdeki yıllarda gül ürünleri ve kozmetik sektörü konusunda Isparta gülümüz çok önemli atılımlar yapacağına inanıyorum. Bizde bugün hem gül üreticileriyle hem de bazı üyelerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, fikir alışverişinde bulunduk. Sektörümüzle ilgili önümüzdeki günlerde üyelerimizle toplantı yapmayı planlıyoruz.  Hasadımızın bereketli olmasını diliyor bu vesile ile “Gerçek Gül Suyu Isparta’da üretilir’ sloganımızla, gezmeyi seven tüm vatandaşlarımızı 4 mevsimi güzelliklerle dolu olan ilimizin gül bahçelerine ve hayatında bir kez ile olsa gül toplama zevkini yaşamaya davet ediyorum. “
 
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