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Yalvaç'taki çiçek seraları görenleri büyülüyor!
Yalvaç'taki çiçek seraları görenleri büyülüyor!
TÜRKİYE
Tarih:
08.06.2021 18:21
G.Tarihi:
08.06.2021 18:25
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''Seramızda üretiyor, Yalvaç'ı süslüyoruz''
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