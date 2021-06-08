İlçemiz Çay Köy sakinlerinden Coşkun Demirtaş ve Asiye Akkulak’ın nikah töreni Eğirdir Belediyesi Elektrikli Teknesinde gerçekleşti.Nikahı Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan GÖK evlilik cüzdanını geline teslim etti.Damat Coşkun Demirtaş; ‘Çok mutluyuz böyle güzel bir günde Eğirdir’de Elektrikli Teknede nikahımızın kıyılmasından dolayı çok mutluyuz. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’e çok teşekkür ediyoruz, dedi. Gelin Asiye Akkulak ise; ‘Eğirdir’i çok seviyoruz. Böyle güzel bir ortamda nikahımız olduğu için çok mutluyuz. Hayalim buydu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.’ ifadelerini kullandı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)