ITSO BAŞKANI ÇELİK: DEMİRYOLU ULAŞIMINI GELİŞTİRMELİYİZ!

ITSO Yönetimi Demiryolu Ulaşımının İyileştirilmesi İçin Girişimlerini SürdürüyorIsparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve yönetimi, demiryolu ulaşımında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve ilin demiryolu taşımacılığında daha aktif bir rol oynaması amacıyla girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda TCDD Isparta Gar Müdürü Hüseyin Uçar'a ziyarette bulunan ITSO heyeti, bölgenin gelişimine katkı sağlayacak öneri ve taleplerini iletti.ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader, Başkan Yardımcısı Hüseyin Dede ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Isparta Gar Müdürü Hüseyin Uçar'ı ziyaret ederek Isparta'nın geleceğini şekillendirecek olan tren seferleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çelik, bölge gelişimine katkı sağlayacak projelerde birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurguladı.Demiryolu ulaşımını Isparta için daha etkin hale getirmek amacıyla Başkan Çelik, tren seferlerinin saatlerinin yeniden düzenlenmesini ve Pamukkale Ekspresi'ne bağlantı sağlanarak Isparta'nın çevre illerle daha iyi bağlantı kurabilmesini talep etti. Ayrıca, Isparta'dan gelen tren seferinin kalkış saatinin 22.30 olarak devam etmesi gerektiğini belirtti.Başkan Çelik ayrıca, gün içindeki tren seferlerinin artırılmasını ve Isparta-İzmir arasında gündüz saatlerinde seyahat edebilecek yolcu trenlerinin işletilmesini istedi.Gar Müdürü Hüseyin Uçar, demiryolu bağlantılarının önemini vurgulayarak ITSO heyetine teşekkür etti. Başkan Çelik'in öneri ve taleplerini değerlendireceklerini ifade etti.ITSO'nun demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi ve Isparta'nın bu alanda daha aktif olması için yaptığı girişimler, ilin ulaşım altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlayacak önemli adımlar olarak görülmektedir.