Vali Baruş, müftülük görevlileri ve Kur’an kursu yetkilileri ile birlikte yaptığı ziyarette Hayırlar Yatılı Kız Kur'an kursunda hafızlık eğitimi gören öğrencilerle görüşerek tek tek sohbet etti.Ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin kurslarda erken yaşta aldıkları bilgilerle gelecekte daha faydalı bireyler olacağını ifade eden Vali Baruş, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız hem eğitimde hem de dini bilgiler konusunda donanımlı olarak yetişiyorlar. Burada aldıkları eğitimle milli, manevi ve kültürel değerlerini bilen bireyler olarak yetişecekler” ifadelerine yer verdi.Ziyaretin sonunda müftülük görevlileri ve Kur’an kursu yetkilileri ziyaretten dolayı Vali Aydın Baruş’a teşekkürlerini ifade ettiler.