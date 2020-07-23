İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Anadolu Hemşehri Derneği organizasyonunda Türk Rus Dostluğunun 100. Yılı olması nedeniyle Antalya’dan Isparta'ya gezi düzenlendi.Keçiborlu İlçesi Kuyucak Köyünde bulunan Lavanta Bahçeleri, Atabey Ertokuş Medresesi, İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Hızırbey Camii ve Dündarbey Medresesi, Eğirdir Kalesini gezen ekip, daha sonra Eğirdir Belediyesine ait elektrikli tekne turu ile Eğirdir Gölü’nde gezinti yapmıştır. Gezi sonunda misafirlerimize Isparta ve Eğirdir’i tanıtan tanıtıcı yayınlar hediye edilmiştir.50 kişilik misafir grubu içinde, Anadolu Hemşehri Derneği kısa adı AHDER Genel Başkanı ve Ispartalılar Derneği Başkanı Deniz AKGÜN, Türkiye'deki tüm Rus Derneklerinin Antalya'daki Rus Derneği'nin Başkanı Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Sayın Marina Sorokina, Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği (TÜMHATAYDER) ve Irak Akdeniz ve İslam Ülkeleri İş İnsanları Derneği (IRAK-İŞDER) Başkanı Sayın Hikmet Kenan YOZGATLI, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ceyran SATTAROVA, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Kürşat ÇAVUŞOĞLU, Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri Kadınları ve İş İnsanları (KIRGIZKADINDER) Başkanı Sayın Periza ASANAALİEVA yer almıştır.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü