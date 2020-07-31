

​BASIN BİLDİRİSİ





“Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” Çerçevesinde Proje Uygulama ve Yardım Başvuruları başlamıştır…



Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12.maddesi gereği 15/07/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik”te bazı değişiklikler yapılmış olup, sözkonusu yönetmelik 27/05/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.



İlimiz de tescilli toplam 277 adet sivil mimari yapı bulunmaktadır. Bu yapılardan 20 adedine proje yardımı olarak 244.753,07 TL, 14 adedine proje uygulama yardımı olarak 480.000.00 TL olmak üzere toplam 724.753,07 TL ödenek Bakanlığımızdan hibe olarak kullandırılmıştır.



2021 yılı yardımlarına yönelik proje ve uygulama yardımları için son başvuru 02/10/2020 tarihine kadar Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir.



Görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasına müsaadelerinizi arz ederim.





ISPARTA VALİLİĞİ

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

