ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJIDIR



Bayramlar dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, aynı zamanda toplumda birlik ve beraberlik şuurunun şekillendiği müstesna günlerdir.

Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakârlığın simgesi olan Kurbanın ve Kurban Bayramının anlamını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz.

Bayramlar kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için önemli fırsatlardır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bayramları, barış, kardeşlik ve sevinç günleri olarak anlatıyor. Komşusu açken tok yatamayan, insanların en hayırlısı olarak, insanlara faydalı olanı gösteren, kusurları affetmeyi, güzellikleri övmeyi tavsiye eden bir inancın mensupları için bayramlar önemli fırsatlardır.

Kurban Bayramının gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk getirmesi temennisiyle, araçlarıyla yola çıkanlardan dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmelerini, emniyet kemelerini takmalarını, trafik kurallarına harfiyen uymaları ricasında bulunuyorum.

Korona Virüsü salgını dolayısıyla bu yılki Kurban Bayramımızı daha dikkatli kutlamamız gerekmekle birlikte, maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere yapılan uyarılara harfiyen uyulmasını vatandaşlarımızdan bekliyoruz.

Yarınlarımızı daha güzel, sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirebilmek adına lütfen bu bayram daha dikkatli olalım, sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım.

Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım.

Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramımızın, belediye çalışanlarımıza, hemşehrilerime, ülkemizle birlikte tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.