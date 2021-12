SAĞLIKÇILAR İŞ BIRAKTI

Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenlemedeki sorunlar nedeniyle sektör çalışmaları iş bırakma eylemi yaptı. Şehir Hastanesi önündeki eyleme Kamusen İl Başkanı Hilmi Yılmaz başta olmak üzere temsilciler ve sağlık çalışanları katıldı.Türk Sağlık Sen Isparta Şube Başkanı Hayrettin Çiçen yaptığı basın açıklamasında yasal düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istedi. Açıklama şöyle:"Sağlık çalışanlarının tamamının ücretlerine zam yapılması için başlattığımız mücadelede Perşembe günü açıklama yapmış, Cuma günü ise 1 saat işe geç gelmiştik.Bugünde iş bırakarak tepkimizi gösteriyoruz.Bizim talebimiz ve tüm sağlık çalışanlarının beklentisi makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi sağlık çalışanlarımızın tamamının bundan faydalanmasıdır.Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın bir itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin arttırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır.Çünkü tüm sağlık çalışanlarının ücretleri erimiştir.Bir günde hem açıklanıp hem de TBMM’de kabul edilen düzenleme eksik olmuştur.Pandemide omuz omuza cephede savaş veren kahramanlar, Tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan devletine ve milletine hizmet eden cefakarlar,Kısacası cefanın talipleri sağlık çalışanlarımızın tamamıdır. Ayrı, gayrı olmaz.Sağlık çalışanları bir bütündür. Sağlık hizmetleri bir ekip işi olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı değerlidir. Bizde çalışanlara bir bütün olarak bakarız.Ne ayrımcılığı kabul ederiz, ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz. Çünkü biz Türk Sağlık-Sen’iz bizim için her bir çalışan değerlidir. Onların derdi, derdimiz, isteği, isteğimizdir.Son günlerde görüyoruz ki, özellikle sosyal medyada algı oyunları ve yalanlarla sağlık çalışanlarının arasına fitne sokulmaya çalışılıyor. Çalışanlar için verdiğimiz haklı mücadeleye nifak tohumu ekip, ilgiyi ve gündemi başka yönlere çekmek isteyenler var. Gerçekleri değiştirip farkı yansıtmak gibi çirkinliklerle uğraşanlar var. İyi bilsinler ki onlara ne bizler ne de çalışanlarımız fırsat vermez. Bu kirli oyunlar tutmaz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kaynağından doğru bilgilere itibar edilmelidir.Kıymetli Basın Mensupları;Talebimiz Nettir;Talebimiz çalışanların ekonomik sıkıntıların giderilmesi içindir.Çalışanları memnun edecek, sağlık kurum ve kuruluşlarının tamamında görev yapan çalışanları kapsayacak makul bir ücret artışı bekliyor ve ümit ediyoruz.Sağlık müdürlüklerinden, toplum sağlığı merkezlerine, aile hekimliğinden acil sağlık hizmetlerine, Bakanlık Hastanelerimizden, Üniversite hastanelere kadar velhasıl sağlık kurum ve kuruluşlarımızın tamamında görev yapan tüm çalışanlarımız ve mesai arkadaşlarımıza bu artış yapılmalıdır. Bundan faydalanmalıdırlar.TBMM’de bu konuda düzenleme yapılacağı yetkililer tarafından ilan edilmişse de biz bunun bir an önce hayata geçmesini, kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz.Mücadelemizde kararlıyız, sağlık çalışanları ile birlikte hakkımızı almanın gayretindeyiz.Türk Sağlık-Sen olarak tüm platformlarda mücadelemizi sürdüreceğiz.Sağlık çalışanlarının gür sesi olmaya devam edeceğiz.Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız."Kaynak: Sosyal Medya