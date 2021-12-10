ÖZGÜR TUNÇBİLEK ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fırıncılar, Kasaplar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Tunçbilek yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:“23 Ocak Pazar günü yapılacak olan genel kurulumuzda başkan adaylığımızı açıklıyoruz. Esnaf Odaları Birlik Başkanımız sayın Ahmet Tural’ın öncülüğünde 23 Ocak Pazar günü başlayacak olan Oda seçimlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şahsım ve ekibim olarak üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için genel kurulda adayız. Amacımız; bünyemizdeki Fırıncı, Kasap, Pastacı ve Lokantacı esnafının sorunlarına sahip çıkmak, çözüme kavuşturmaktır. Üyelerimizin her zaman menfaatlerinin korunması için gece gündüz demeden çalışma yürüteceğiz. Üyelerimizin kötü ve iyi günlerinde her zaman yanlarında olacağız. Esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmaması için tarifelerin zamanında çıkması için Birlik bünyesinde iyi ilişkiler içerisinde girişimlerde bulunup en kısa sürede sonuçlandırılması için çalışacağız"