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“Kentimizin geleceği, halkımızın mutluluğu için” sloganıyla hayata geçirilen’nin kurduğubünyesinde oluşturulantarafından hazırlandı.ile’in, temel insan hakkı olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin yönetim biçimiyle ve hizmet aktarımıyla sağlandığı; kimsenin cinsel kimliği, yaşı, engeli ve sosyo-ekonomik durumu nedeniyle dezavantaj yaşamadığı; kırılgan grupların güçlendiği ve toplumun aktif bireyleri olarak hizmetlere erişimde, kararlara katılımda rol aldığı; toplumsal birlikteliğin eşitlikçi ve kapsayıcı bir anlayışla desteklendiği sevgi, barış ve demokrasi içinde yaşanan örnek bir kent olması amaçlanıyor.Plan kapsamında paydaş beklentilerinin ve çalıştay raporlarının analizleri sonucu oluşturulan hedefler, BM İnsan Hakları Göstergeleri olan eğitim, sağlık, istihdam, kentsel hizmetler, şiddet, katılım alanlarında ele alındı. Planda ayrıca, kapsayıcı kamusal hizmet tasarımı amacıyla belediye çalışanlarına yönelik eğitim ve faaliyetlerin yer aldığı Kapsayıcı Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi hedefleri bulunuyor.Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere ayrımcılığa uğrayan tüm gruplar için büyük önem taşıyan’nın tüm detayları,’nde’nda gerçekleşen lansmanda açıklandı. Aynı zamanda toplantının sunuculuğunu üstlenen’nunsunumuyla başlayan lansmanın açılış konuşmasınıgerçekleştirdi. Dönemsel ya da kronik olarak ekonomik sıkıntılar yaşansa da son yıllarda Türkiye’de en büyük tahribatın adalet ve hukuk alanında meydana geldiğini ifade edenbu adaletsizliğin ve hukuksuzluğun beraberinde eşitsizliği de getirdiğine dikkat çekti. Mersin’in, Türkiye’nin bir özeti, izdüşümü, adeta küçük bir Türkiye olduğunu vurgulayan, bu bakış açısıyla Mersin’deki her sorun alanının, Türkiye’ye belirgin bir sorun alanı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. “Ben kentin belediye başkanıyım. Herkesin belediye başkanıyım. Bir kere eşitliğin, adaletin benimle ve çalışma arkadaşlarımla beraber bu kentte başlaması lazım. O bilinçteyiz ki böyle bir çalışmayı hayata geçiriyoruz.” diyenkonuşmasını “Biz biriz, biz beraberiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi herkesin belediyesidir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da Mersin'de yaşayan herkesin belediye başkanıdır,” diyerek sonlandırdı.Uzun süreli bir çalışma sonucunda ortaya çıkan’nın sunumunu iseyaptı.Lansmana ulusal düzeyde katılım sağlayan davetlilerin konuşmalarının ardından, projenin danışmanlarıve’a plaketleri takdim edildi.veda konuşmalarında projenin kritik önemine vurgu yaptılar.