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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN “EŞİTLİKTE BİRLİK, HERKESE EŞİTLİK” ADINA ÖRNEK ÇALIŞMA!

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN “EŞİTLİKTE BİRLİK, HERKESE EŞİTLİK” ADINA ÖRNEK ÇALIŞMA!
TÜRKİYE
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN
“EŞİTLİKTE BİRLİK, HERKESE EŞİTLİK”
ADINA ÖRNEK ÇALIŞMA!
 
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Yerel Eşitlik Eylem Planı, Başkan Vahap Seçer tarafından Dünya İnsan Hakları Günü’nde açıklandı!
 
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve ayrımcılığa uğrayan dezavantajlı grupların toplumsal hayata adapte olmasını amaçlayan Yerel Eşitlik Eylem Planı, ilk kez 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde düzenlenen lansmanda açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda halkın ve basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleşen lansman, sunucu Tuluhan Tekelioğlu’nun hazırladığı “Eşitlik Belgeseli”yle başladı. MBB Başkanı Vahap Seçer’in açılış konuşmasının ardından MBB Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı anlattı. Toplantı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülay Toksöz, BM Kadın Birimi Proje Analisti Ülkem Önal, Mersin KA.DER Temsilcisi İlksen Sorguç Dinçer gibi proje destekçilerinin ve danışmanlarının konuşmalarıyla sona ererken yetkililer, toplantı sonunda ulusal ve yerel basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
 
“Kentimizin geleceği, halkımızın mutluluğu için” sloganıyla hayata geçirilen Yerel Eşitlik Eylem Planı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Kadın ve AileHizmetleri Dairesi bünyesinde oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği tarafından hazırlandı. Yerel Eşitlik Eylem Planı ile Mersin’in, temel insan hakkı olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin yönetim biçimiyle ve hizmet aktarımıyla sağlandığı; kimsenin cinsel kimliği, yaşı, engeli ve sosyo-ekonomik durumu nedeniyle dezavantaj yaşamadığı; kırılgan grupların güçlendiği ve toplumun aktif bireyleri olarak hizmetlere erişimde, kararlara katılımda rol aldığı; toplumsal birlikteliğin eşitlikçi ve kapsayıcı bir anlayışla desteklendiği sevgi, barış ve demokrasi içinde yaşanan örnek bir kent olması amaçlanıyor.
 
Plan kapsamında paydaş beklentilerinin ve çalıştay raporlarının analizleri sonucu oluşturulan hedefler, BM İnsan Hakları Göstergeleri olan eğitim, sağlık, istihdam, kentsel hizmetler, şiddet, katılım alanlarında ele alındı. Planda ayrıca, kapsayıcı kamusal hizmet tasarımı amacıyla belediye çalışanlarına yönelik eğitim ve faaliyetlerin yer aldığı Kapsayıcı Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi hedefleri bulunuyor.
 
Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere ayrımcılığa uğrayan tüm gruplar için büyük önem taşıyan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın tüm detayları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen lansmanda açıklandı. Aynı zamanda toplantının sunuculuğunu üstlenen Tuluhan Tekelioğlu’nun “Eşitlik Belgeseli”sunumuyla başlayan lansmanın açılış konuşmasını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gerçekleştirdi. Dönemsel ya da kronik olarak ekonomik sıkıntılar yaşansa da son yıllarda Türkiye’de en büyük tahribatın adalet ve hukuk alanında meydana geldiğini ifade eden Seçer bu adaletsizliğin ve hukuksuzluğun beraberinde eşitsizliği de getirdiğine dikkat çekti. Mersin’in, Türkiye’nin bir özeti, izdüşümü, adeta küçük bir Türkiye olduğunu vurgulayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu bakış açısıyla Mersin’deki her sorun alanının, Türkiye’ye belirgin bir sorun alanı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. “Ben kentin belediye başkanıyım. Herkesin belediye başkanıyım. Bir kere eşitliğin, adaletin benimle ve çalışma arkadaşlarımla beraber bu kentte başlaması lazım. O bilinçteyiz ki böyle bir çalışmayı hayata geçiriyoruz.” diyen BaşkanSeçer konuşmasını “Biz biriz, biz beraberiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi herkesin belediyesidir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da Mersin'de yaşayan herkesin belediye başkanıdır,” diyerek sonlandırdı.
 
Uzun süreli bir çalışma sonucunda ortaya çıkan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın sunumunu ise MBB Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil yaptı.
 
Lansmana ulusal düzeyde katılım sağlayan davetlilerin konuşmalarının ardından, projenin danışmanları Bahar Özden ve Hilal Gençay’a plaketleri takdim edildi. Özden ve Gençay da konuşmalarında projenin kritik önemine vurgu yaptılar.
 
Bilgi için:         mersin.bel.tr
 
 
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