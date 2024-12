Isparta'da İplik Devinin Markaları İcradan Satışa Çıkıyor!

İplik Devinin Markaları İcradan Satışa Çıkıyor!

Türkiye'nin köklü tekstil firmalarından İpliksan, ekonomik zorluklar nedeniyle tescilli markalarını da icradan satışa sunuyor. 1930'larda Mehmet Gürkan tarafından Isparta'da kurulan ve yıllarca 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, icra süreciyle tarihinin en zor dönemini yaşıyor.

17 Tescilli Marka Satışa Çıkıyor

İpliksan’a ait 17 tescilli marka, Şubat 2025’te düzenlenecek açık artırma ile yeni sahiplerini bulmayı bekliyor. Satışa sunulan markalar arasında İpliksan, Simli Zincir By Bravo, Penguen By Bravo ve Sembol By Bravo gibi sektörün yakından tanıdığı isimler bulunuyor. Markaların muhammen bedeli 50 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor.

Açık Artırma Detayları

İlk açık artırma, 11 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Eğer alıcı çıkmazsa, ikinci açık artırma 18 Şubat 2025’te düzenlenecek. Markalar için belirlenen toplam muhammen bedel ise 2 milyon 950 bin TL.

Fabrikalarını Daha Önce Kaybetmişti

Bir dönem Türkiye tekstil sektörünün liderlerinden biri olan İpliksan, geçmişte iki fabrikasını icra yoluyla kaybetmişti. Şimdi ise markalarının satışa çıkarılması, şirketin faaliyetlerini tamamen sonlandırma noktasına geldiğinin göstergesi.

Tekstil Sektöründe Şok Etkisi

Yıllarca Türkiye’nin ihracat başarısında önemli bir rol oynayan İpliksan’ın bu noktaya gelmesi, sektörde büyük yankı uyandırdı. Ekonomik dalgalanmalar ve finansal zorluklar, tekstil sektöründeki hassasiyeti bir kez daha ortaya koydu.

Not: Açık artırmaya katılmak isteyenler, satış detayları ve başvuru süreciyle ilgili bilgi için icra müdürlüğüne başvurabilir.