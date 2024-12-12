MSB'den Isparta'daki Helikopter Kazasına İlişkin Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da meydana gelen eğitim uçuşu kazasının nedenine dair önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, kazanın iki helikopterin uçuş sırasında temas etmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.

UH-1 ve AB-206 Helikopterleri Olayı

MSB tarafından yapılan açıklamada, uçuş eğitimindeki UH-1 model bir helikopterin kaza kırıma uğradığı, diğer helikopter AB-206’nın ise emniyetle yere iniş yaptığı ifade edildi. Kazanın, helikopterlerin yaşı veya bakım durumuyla ilgisi olmadığı vurgulandı.

Detaylı İnceleme Devam Ediyor

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kazanın iki helikopterin temas etmesi sonucu gerçekleştiği belirlenmiştir. Helikopterlerin teknik durumu veya yaşı ile kazanın bir bağlantısı bulunmamaktadır. Detaylı inceleme devam etmektedir."

Isparta’da meydana gelen bu üzücü olayla ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.