TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında Önemli Düzenleme! Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından araç muayene istasyonlarında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, amir yardımcıları ve teknisyenlerin atanmasında yeni kriterler getirildi.

4 Yıl Tecrübeli Amir Yardımcılarına Yeni Yetki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç muayene istasyonlarında 4 yıllık tecrübeye sahip amir yardımcılarının, artık istasyon amiri olarak görev alabileceğini belirtti.

Lise Mezunlarına Yeni Fırsat

Yeni düzenleme, lise ve dengi okul mezunları için de önemli bir fırsat sunuyor. Araç muayene teknisyeni olmak isteyen adaylar, belirli eğitim süreçlerinden geçerek bu göreve atanabilecek.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

Teknisyen alımı sınavla olacak.

Muayene teknisyeni adaylarının toplam çalışan teknisyenlerin %20’sini aşmayacak şekilde görevlendirilmesi planlanıyor.

Adaylar, 6 haftalık saha eğitiminin ardından 2 haftalık teorik eğitim alacak.

Eğitimde araç teknolojisi, test usulleri, muayene yöntemleri ve kusurlar tablosu gibi konular ele alınacak.

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olan adaylar teknisyen olarak görevlendirilebilecek.

Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de

“Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile araç muayene istasyonlarındaki personel yönetimi ve teknik süreçlerde önemli yenilikler devreye alındı.

Düzenlemenin sektöre büyük kolaylıklar ve daha fazla istihdam sağlaması bekleniyor.