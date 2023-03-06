Bulutlar aslında oldukça ağır değillerdir, ancak çok büyük olduklarından dolayı havada süzülmeleri için yeterli enerjiye sahip olmaları gerekir. Bulutlar, havada süzülmesini sağlayacak kadar hafif su damlacıkları ve buz kristalleri içerirler.

Su buharı, havada gaz halinde bulunur ve doğal olarak suyun sıvı veya katı haline geçmesine eğilimlidir. Ancak, havadaki sıcaklık ve nem oranı, su buharının havada kalmasını sağlar. Sıcak hava, su buharının havada kalabilmesi için gerekli enerjiyi sağlar. Nem oranı, havanın ne kadar su buharı taşıyabileceğini belirler. Havada bulunan su buharı, bulutlarda birleşerek daha büyük su damlacıkları veya buz kristalleri oluşturur. Bu süreç, bulut oluşumunu ve bulutların havada kalmasını sağlar.

Dolayısıyla, bulutlar ve su buharı havada kalmaları için gerekli enerjiyi veya nem oranını bulabildikleri sürece hafif ve gaz halinde kalabilirler. Ancak, bulutlar yağmur veya kar şeklinde yağdığında, su damlacıkları veya buz kristalleri ağırlaşarak yeryüzüne düşerler.