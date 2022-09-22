“Hem kendi enerjimizi karşılamış olacağız,

hem de odamıza sabit gelir kazandıracağız”

Yeniden ITSO Başkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Tutar, “Görev süremiz içerisinde 1.4 megawatlık güneş enerjisi santrali kurduk, kabulü yapıldıktan sonra kendi enerji ihtiyacımızı karşılayıp. Hem de odamıza sabit bir gelir kapısı aralayacağız” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda seçimlere kısa bir zaman kala adayların çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Mevcut ITSO Başkanı ve Başkan adayı Mustafa Tutar, görevde bulunduğu süre içerisinde çok önemli projelere imza attıklarını ifade etti. Tutar, ihracatı 295 milyon dolardan 440 milyon dolara, ihracatçı sayısını da 150’den 201’e çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tutar, yaptıkları çalışmaları şu şekilde sıraladı:



“Görev süremiz içerisinde ihracat rakamımız 295 milyon dolardan 440 milyon dolara, ihracatçı sayımız ise 150 den 201 e çıktı. Bu yükselişte yurtiçi ve yurtdışında belirlediğimiz hedef pazarlara sağlanan ziyaretlerin katkısı büyük olmuştur. Mobilya ve kozmetik sektörü için başlattığımız urge projeleri ile bu rakamın daha da artmasını hedefliyoruz.

2023 ihracat hedefimizi 500 milyon dolar olarak belirlemişken İhracatçı firmalarımızın finansman desteğine daha kolay ulaşmaları amacıyla odamız bünyesinde Türk Eximbank Temsilcilik ofisini faaliyete geçirdik. Artık üyelerimiz bu işlemler için Antalya’ya gitmek zorunda kalmıyorlar.

Sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununun çözümü için mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine ciddi katkılar sunduk, Çünkü biz mesleki eğitimin sadece sektörlerimiz için değil gelecek hayali kuran gençlerimiz ve ülkemizin geleceği adına önemli bir aşama olduğuna inanıyoruz. O yüzden mesleki eğitim iştir, aştır geleceğe güvenle bakmaktır diyoruz.

Pandemi döneminde hizmetlerin aksamaması adına yürüttüğümüz özverili çalışmalar sayesinde odamız TSE Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk kuruluş ünvanına sahip oldu.

Altını çizerek söylüyorum görev süremiz içerisinde 1.4 megawatlık güneş enerjisi santrali kurduk, kabulü yapıldıktan sonra kendi enerji ihtiyacımızı karşılayıp. Hem de odamıza sabit bir gelir kapısı aralayacağız.

Üyelerimizin oda içerisindeki ihtiyaçlarını en hızlı şekilde çözümleyebilmek adına önemli adımlar attık. Üyelerimiz için çok önem arz eden bazı hizmetlerin kalitelerini en üst seviyeye çıkardık. Zamanlarını kısalttık, Çünkü iş insanı için bir dakika bile çok önemli bir zaman dilimi. Örneğin, Ticaret sicil gazetesinde yayınlanacak olan ilanlar artık bir haftada değil, tescil işlemini izleyen 2 saat içerisinde yayınlanıp üyelerimize online olarak ulaştırılıyor. Belge talepleri internet üzerinden yapılabiliyor ve odamıza gelmek zorunda kalmadan en hızlı şekilde e imzalı olarak sonuçlandırılıyor. Yine çeşitli işlemler için bankada zaman kaybetmeden artık işlem akabinde ücretlerini odamızdan yatırabiliyorlar.

Biliyorsunuz, Isparta güllerin olduğu kadar göllerin de şehri. Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su havzası konumundaki Eğirdir Gölü için hayati adımlar attık. ITSO, ilimizde birleştirici bir görev almaktadır. Bölgesel Kalkınma İdaresi’nin kuruluşu ile bu misyonu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimizde batıdaki ilk kalkınma idaresini Isparta, Burdur Göller Bölgesi’nde kurmaktır. Bölgesel Kalkınma İdarelerinin ortak hedeflerinden birisi su kaynaklarının düzgün bir şekilde kullanılmasıdır.



ITSO ÜYELERİNİN ÜRETTİĞİ GÜLSUYUNA

DOĞAL ÜRÜN SERTİFİKASI VERİLİYOR.

Yıllardır mücadelesini verdiğimiz diğer bir konuda merdiven altı gül suyu üretimi idi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odamız olarak, gülsuyunun farkındalığının ve öneminin artırılması amacıyla başlattığımız çalışmaları bilimsel bir proje ile taçlandırmak için kolları sıvadık. SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezi, ITSO üyelerinin ürettiği gülsuyuna içerik analizi yaptıktan sonra doğal ürün sertifikası veriliyor. Bu da gülsuyumuzun maddi ve manevi değerini artırmış oluyor.

Gebze’deki Bilişim Vadisi’ni ziyaret edip, çeşitli temaslarda bulunmuştuk. Amacımız Bilişim Vadisi’nin bir üssünü Isparta’da oluşturmak. Yapay zekâ, makine öğrenmesi ile bu alanda Isparta’ya yeni bir rota çizmek istiyoruz. Bilişim Vadisi desteğiyle odamız bünyesinde, gelecekte önem kazanacak olan veri etiketleme yapmak, geleceğe hazır olmak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor.

Üyelerimiz adına Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, İhracatçılar Birliği, diğer Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte ortak birçok projelere imza attık.”