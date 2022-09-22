Yunus Timlerimizce, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele kapsamında 12.09.2022-18.09.2022 tarihleri arasında yapılanşok uygulamadaşahıs sorgulanmış ayrıca;Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerekşahıs hakkında “” suçundan adli işlem başlatılmıştır.Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.