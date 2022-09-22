ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Yunus Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadelede Daha Etkin Hale Geldi
Yunus Timlerimizce, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele kapsamında 12.09.2022-18.09.2022 tarihleri arasında yapılan 18 şok uygulamada 421 şahıs sorgulanmış ayrıca;
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 10 şahıs hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmıştır.
Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Yunus Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadelede Daha Etkin Hale Geldi
Yunus Timlerimizce, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele kapsamında 12.09.2022-18.09.2022 tarihleri arasında yapılan 18 şok uygulamada 421 şahıs sorgulanmış ayrıca;
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 10 şahıs hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmıştır.
Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ