ISUBÜ EĞİTİM BİNASININ TEMELİ ATILDI

Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği aracılığıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne kazandırılacak olan eğitim binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. TöreneIsparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Rektör Yardımcısı M.Ali Dulupçu, Isparta protokolü, ilçe belediye başkanları, dekanlar okul müdürleri, Isparta MYO Kurucu Müdürü emekli öğretim görevlisi Çetin Büyükvanlı, Müsiad Isparta Şube BŞK Yalçın Baysan,iş insanları, mahalle muhtarları, derneğe katkıda bulunan hayırseverler, öğretim elemanları idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.Törende konuşan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, "Eğitim binamız 1000 m2 alan üzerine kurulu, 5000 m2 kapalı alan, 6 katlı, 20 derslik, 5 laboratuvar, 3 atölye, 30 akademik-idari personel odası olarak inşa edilecektir. Sözkonusu eğitim binasının yaklaşık 1.5 yılda tamamlanması planlanmaktadır" dedi.