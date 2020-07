15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi’nin konuğu oldu ve konferans verdi.ISUBÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda fiziki mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen programa, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, akademik ve idari personel katıldı.Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül programın açılış konuşmasını yaparken, “Bizler bağımsızlığımız karakterimizdir diyen ecdadımızın torunlarıyız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiçbir zaman bizi birbirimize düşürmeyi ve devletimizi parçalamayı başaramayacaklardır” dedi.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Prof. Diler, tıpkı kişiler gibi milletlerinde karakterleri olduğunu söyleyerek, “Bizim milletimizin karakteri erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biride yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir” diyerek bunun tarihte birçok kere görüldüğünü aktardı. En uzun gecelerden birisi olan 15 Temmuz’da şanlı bir tarih yazıldığını kaydeden Diler, “Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türk milleti demokrasi adına meydanlara çıktı. Yurdun dört bir tarafından darbeye karşı ciddi anlamda karşı sesler yükseldi. Türk milleti tankların önüne geçerek dur demesini bildi. Üstlerinden geçen F-16’lara aldırış etmeden, tankların ilerleyişini durduran insanların bu onurlu direnişi sonuç verdi. Çanakkale ruhu bir kez daha yeniden bir güneş gibi üzerimize doğdu ve zafer Türk milletinin oldu” görüşlerinde bulundu.Daha sonra kürsüye çıkan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz 2016’da ülke genelinde ve Isparta’da yaşanan olaylardan kesitler anlatarak, Türk’ün gücünü ve kudretini hiçbir terör örgütünün yenemeyeceğini dile getirdi.Bugüne kadar ülkemizin birçok müdahaleler, saldırılar, karşı duruşlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Osmanlı döneminden beri defalarca kalkışmalar, darbeler ve ülkenin yönetimini ele geçirmek için hain güçlerin devreye girdiklerini gördüklerini söyledi. Osmanlı döneminin de 9 kez kalkışmalarla mücadele verdiğini kaydeden Başdeğirmen, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de 7 kez ülkenin darbeler, muhtıralar, kalkışmalarla karşılaştığını dile getirirken, bunlardan ve en kötülerinden birisinin de 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ darbe kalkışması olduğunu belirtti.Türkiye’nin stratejik ve coğrafik konumuna, genç nüfusuna, yer altı zenginliklerine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, dış güçlerin ülke üzerinde oynadıkları oyunlardan bahsetti. Başdeğirmen, “Türkiye olarak tam bir stratejik bölgedeyiz. 3 kıtanın ortasındayız, Türki cumhuriyetlerin en güçlüsüyüz ve Müslümanların en güçlü ve en dirayetlisiyiz. Eğer Müslümanlık ilerleyecekse büyüyecekse Türklerin gücü ile büyüyecek. Bunun farkındalar. Türkiye’nin altyapısıyla, yeraltı zenginlikleriyle, bu ülkenin gençleriyle ve dirayetli yönetim ve lideriyle bu ülkenin nereye gidebileceğini görmemeleri mümkün değil. O halde ne yapmak gerekiyor? Türkiye’yi dize getirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.Yakın zamanda gezi olayı, 17-25 Aralık’ta kurulan kumpaslar, Balyoz, Ergenekon, MİT tırları olayı yaşandığını hatırlatan Başdeğirmen, “Bunlara biz prim vermedik. Bizim liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız burada dik duruşuyla bizlere her zaman için öncü olmuştur” ifadelerinde bulundu.Ardından 15 Temmuz 2016’da FETÖ hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Başdeğirmen, “FETÖ’nün çok uzun zamandır yapmış olduğu hesaplarıyla bize karşı yapılacak darbe ile Türkiye Cumhuriyetinin idaresini ele geçirmek istediler” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gecede yaptığı açıklamayla bütün vatandaşların sokaklara çıktığını, meydanları doldurduğunu hatırlatan Başdeğirmen, “Hangi ülkenin insanı yukarıdan mermi atılırken, helikoptere koşabilir, tanklar yürürken onun önüne kendisini atabilir. Bunun örneği yoktur” şeklinde konuşurken, darbe kalkışmasının ülkeye maliyetinin 50 milyar dolar olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Peki bu dinimizi istismar ederek, kurban, zekat, sadaka, himmet diye aldığı paraları yurt dışına taşıyan FETÖ mensupları hainler 100 milyar dolar ülkemizden para götürdüler. FETÖ’nün sadece bize maddi maliyeti 150 milyar dolar” dedi.Türkiye’nin terörle mücadele veren bir ülke olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye’nin bugüne kadar terörle mücadelesine 850 milyar dolar harcadığını belirtti. Bu 850 milyar doların teröre değil de ülkenin kalkınmasına harcanması halinde Türkiye’nin karşısında hiçbir ülkenin duramayacağını belirten Başdeğirmen, “Türkiye bugün 202 ülkenin içerisinde 17, 27 Avrupa ülkesi içerisinde de 10. büyük ekonomiye sahip ülkeyiz. Bizim gidişatımızı gördükleri zaman bunu yapmaları doğal değil mi? Eğer bizim önümüze terörü sarmasalar, bizi terörle uğraştırmasalar, biz paralarımızı teröre değil de, yatırıma harcasaydık ne olurdu” sorularını yöneltti.Türkiye’nin savunma sanayine yaptığı yatırımlardan ve terörle mücadelesinden de bahseden Başdeğirmen, “Bu İHA’lar, SİHA’lar bunları mahvetti ve etmeye de devam edecek. Bizim bu gücümüz onların bakışlarında geri adım attırmaya başladı. Dediler ki, biz bunları silahla, topla, tüfekle yıkamıyoruz, kalkışmayla da olmuyor. Çünkü bunlar bizim demokrasi dersi verdiğimiz Türkiye. Bize hep ‘Türkiye olarak demokrasinize sahip çıkın’ demiyorlar mı? ‘yaptığınız bu çalışmalar demokrasiye aykırı’ diyen insanlar bizim ülkemizde, Cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe kalkışması oluyor ve bize demokrasi dersi verenler çıkıp da ‘bu darbeye biz karşıyız, kınıyoruz’ diyemedi birkaç dost kardeş ülkemiz dışında hiç kimse. Ne oldu sade vatandaşlarımız direndi, onların direnciyle kalkışma engellendi” görüşlerinde bulunurken, Türkiye’nin koranavirüs salgını sürecinde dış ülkelere gönderdiği yardımlarla gereken dersi verdiğini kaydetti.15 Temmuz gecesi yaşanan kahramanlıklardan da bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, "Sana tarihi bir görev veriyorum. Semih Terzi darbeci bir haindir, vatan ve millet adına Semih Terzi'yi öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et." dediği veAstsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’i ve tüm şehitleri rahmetle andı. Başdeğirmen, “Bizde bu asker varken, bu yürek varken, bu 15 Temmuzlar bizi yıldıramaz” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ve bununla ilgili ‘Ayasofya neden cami oldu? yılda 300 milyon lira gelirimiz vardı’ şeklindeki yoruma da değinerek, “Bu nasıl söylenebilir. 300 milyon lira, bizim askerimizin terör için bir günde attığı mermi bedelidir. Bizim ülkemizin nerede olduğunu bilmeyen insanlar var. Bizim geçmişimizi, geleceğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi halen içimizde kabullenemeyen insanlar var. Halen yapılan çalışmaların bir maddi değeri olarak karşısında duran insanlar var. 300 milyon lira zararımız varmış, kendi ülkemdeki 1453’ten bu yana komutamız altındaki camiyi bugün ibadete açıyoruz, bizim içimizdeki insanlar bunu eleştiriyor. Zaten dünyanın diğer insanları bunu eleştirecek. Biz bunu bekliyoruz, biz ne yaptık da eleştirmediler. Biz Apoyu hapse koyduğumuzda da eleştirdiler, halen de eleştiriyorlar. Bunlara alışığız, onları duymuyoruz ancak içimizdeki hainler artık onlarda nereye geleceklerini, nereye gideceklerini bilmek zorundalar” görüşlerinde bulundu.Ülke için ne yapmaları gerektiğini bilen insanlar olduklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Bu yapılan terör kalkışması, Fetullahçı Terör Örgütü, dinimizi, milliyetimizi, insanlarımızı istismar etmiştir ve onların himmetleri, kurbanları, zekatları ve sadakaları diyerek paralarını alarak bizim karşımıza bir düşman olarak çıkmışlardır. Yüce Rabbim onlara da gereken dersi vermiştir. Halen daha bunlarla mücadelemiz devam etmektedir” dedi.Türkiye’nin dört bir yanında 15 Temmuz gecesi kahramanlık destanları yazıldığını, Isparta’nın da bu konuda üzerine düşeni yerine getirdiğini hatırlatan Başdeğirmen, “Bu işin baş aktörleri İstanbul ve Ankara’ydı, ancak birçok kişinin bilmediği üçüncü aktör Isparta’ydı. Isparta’da Eğirdir Dağ Komandoda eğitime gelen askerler o gün Ankara, İstanbul ve Marmaris’e taşınmak için havalimanına götürülmek istendi. Bizim insanımız kamyonlarıyla, traktörüyle yolları kapattı. Ne Eğirdir’den, ne Isparta’dan asker çıkabildi. Uçak havalimanına inmek istedi, kamyonları koyduk, inemedi. Askerleri de çıkarmadık. O gece hep beraber Hükümet Meydanında toplandık, 1,5 ay kadar sabahlara kadar oradaydık. Bizler burada ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü korumak için, milletimizin bu gücünü daim etmesi için hepimiz el birliği ile çalışıyoruz. Askerimiz sınırda topuyla, tüfeğiyle, silahla, canıyla kanıyla oralarda bu mücadeleyi veriyorsa bizlerde burada yaptığımız işler verdiğimiz vergilerle, kurumlarımız üzerine düşen görevleri yaparak askerlerimizin bütün teçhizatlarını da bizler hazırlıyoruz. Herkes yaptığı vazifeyi ve ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ülkemize yapılan bu müdahaleler bitecek midir? Bitmeyecektir. Doğal zenginliklerimiz, altyapı zenginliklerimiz, stratejik konumumuz, Türki Cumhuriyetlerin lideri olmamız, Müslümanların en güçlüsü olmamız, bunlar onların geleceklerini zorlayan sebepler. Hep birlikte bunların karşısında dirayetli durmamız lazım. 251 vatandaşımız şehit oldu Allah hepsine rahmet eylesin. 2190 vatandaşımız da gazi oldu. Bunun karşılığında bu güzel vatanımızı, bayrağımızı bize verme mücadelesi verdiler. Yüce Rabbim bu acıları bizlere bir daha yaşatmasın dualarıyla şehitlerimize rahmet gazilerimize uzun ömürler diliyorum” görüşlerinde bulundu.