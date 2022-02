Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Aileler bu konuda kararsız kalmakta ve sorularına farklı cevaplar almaktadır. Bu da kafa karışıklığına neden olmaktadır. Sünnet her yaşta ve her mevsimde yapılabilir. Ancak sünnet üçgeni diye tanımladığım; anne-baba, çocuk ve doktorun tam uyum içinde olması gerekir. Bu üç ayaktan herhangi birinde uyumsuzluk olduğunda sünnet olmaz. Ailenin doktora tam güven duyması çok önemlidir. Çünkü sünnet yapmakla, aile ile doktor arasındaki ilişki bitmez, tam tersine yeni başlar.Sünnet için en ideal yaş 2 yaş öncesidir. Daha uygunu ise 1 yaş öncesi bebeklik dönemidir. Kalıcı hafıza çocuklarda 2 yaşından sonra gelişir. Bu nedenle 2 yaşından önce yapılan sünnetler, çocukta kötü bir anı olarak kalmaz, çünkü hatırlamaz.Zaten sünnette dikkat edilmesi gereken en önemli konu çocuğun psikolojisidir. Sünnetin bazı yaş gruplarında yapılmasına karşı çıkan görüşlerin en önemli dayanak noktaları, sünnetin yol açtığı olumsuz psikolojik etkilerdir. Bu konudaki görüşlerin kökeni ise ünlü psikiyatrist Dr. Sigmund Freud'a dayanır. Freud'un yaklaşık 100 yıl önce ortaya attığı kuram hala tartışılmaktadır.3-5 yaş arası dönemde çocukta cinsel kimlik oluşmaya başlar ve 6 yaşında tamamlanır. Bu dönemde yapılan sünnetleri çocuk cinsel kimliğine saldırı gibi algılayabilir. Freud çocuğun tedirginlik yaşayacağını ve bu psikolojik etkilenmenin ileriki yıllarda olumsuzluklara yol açacağını savunmuştur. Ancak Freud'un bu kuramı ispatlanamamıştır.Sünnetin psikolojik etkileri araştırılmış ve kalıcı psikolojik bozukluğa yol açmadığı görülmüştür.6 yaş öncesi ve sonrasını inceleyen bilim insanları, her iki dönemde yapılan sünnetlerin çocuk psikolojisini benzer şekilde etkilediğini söylemektedirler. Çoğu çocuk psikiyatristi 3-6 yaş aralığında sünnet yapılmasını önermezler. Ancak çocuk 6 yaşını tamamladığında bu açıdan değişen hiçbir şey olmayacaktır. Bu hassas dönemde çocuk ile iyi iletişim kurmak gerekir. Aile ve doktor iş birliği yaparak ve çocuğa doğru ve mantıklı bilgiler verilerek ikna edilmelidir. Doktorun çocukla iyi bir diyaloğa girmesi ve çocuğun güvenini kazanması çok önemlidir.