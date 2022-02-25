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DJI MİNİ SE VE MİNİ 2’NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

DJI MİNİ SE VE MİNİ 2’NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
TÜRKİYE
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DJI MİNİ SE VE MİNİ 2’NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Görüntü teknolojilerindeki başarısını ve liderliğini birçok ürünle kanıtlayan DJI, drone meraklısı kullanıcılar için alternatifler sunuyor. Profesyonel dronelarının yanı sıra DJI, ‘Mini’ serisi ile isteyen herkesin uçuş keyfi yaşamasına imkan sağlıyor. Görüntü kalitesinden ödün vermeden kolay kullanımı ile fark yaratan DJI Mini 2 ve Mini SE ile drone kullanmak daha keyifli ve ulaşılabilir hale geliyor.

 

DJI Türkiye Yetkili Distribütörü Karfo Karacasulu’nun Eğitim ve Pazarlama İletişimi Yöneticisi Erdem Aydın, Mini 2 ve Mini SE’yi seçmekte kararsız kalan kullanıcılar için bu iki drone’un ayırt edici yönlerini şöyle sıraladı:  “Sadece 249 gr. ağırlığında olan Mini 2, avucunuza sığan bir mutluluk, Mini SE ise 249 gr. ağırlığıyla yanınızda taşıma özgürlüğünün yanında piyasada bulunan bütçesel anlamda en ulaşılabilir drone... Mini 2, 4K 30fps videolar çekebilen, havadan 12 Megapiksellik fotoğraf çekmenizi sağlarken, tek bir pille 31 dakika uçuş süresi ile istediğiniz videoları çekebilmenize imkan sağlıyor. 2.7K 30(fps)video çekebilen Mini SE 12MP çözünürlüğünde fotoğraflar üretebiliyor ve 30 dakikalık uçuş süresine sahip.”

 

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