Birçok tıp kitaplarında yazılan gülün gıda olarak yeri ve gıdada tıbbi olarak kullanımı çok eskiye dayanmaktadır. Eski tıpta özellikle mide ve karaciğer hastalıklarında gül ve gül sirkesi yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde yapılan araştırmalar ile de gülün mide ve karaciğer üzerinde muazzam etkileri olduğu kanıtlanmıştır!Cevap: EvetGelin, içildiği zaman mideyi yakmayan ve hafif bir tadı bulunan gül sirkesinin tüm bu muhteşem etkilerine birlikte bakalım. Gül sirkesi metabolizmayı hızlandırır ve bu sayede vücudun yağ yakımını teşvik eder. Özellikle gül sirkesi diğer sirkelere göre daha enerjisi yoğun bir sirke olduğu için zayıflama konusunda en etkili sirkedir! Vücutta sindirim enzimlerinin aktif hale gelmesini ve hazmı kolaylaştırmayı sağlar. Bu sayede iştah kesici özelliği ve yenen yemekleri kolay yakımı sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.İçerisindeki probiyotik yani yararlı bakteriler sayesinde bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur ve bağırsak fonksiyonlarının da daha aktif hale gelmesini sağlayacaktır. Bu yüzden kabızlık tedavisi için de birebirdir! Tüm bu özelliklerinin yanında gül sirkesi cildi de beslemektedir ve cilt sağlığını teşvik etmektedir. Dahası baş ağrısı konusunda yararlıdır ve ateş düşürmeye yardımcı olur. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise sirkesi üretilen güllerin ilaçlanmaması yani temiz güllerinden üretildiğinden emin olunmasıdır.1 hafta boyunca kahvaltıdan yarım saat önce aç karnına içeceğimiz bir su bardağı gül sirkesi metabolizmayı hızlandırıp kilo vermenin yanı sıra yukarıda bahsedilen tüm bu etkilerin gerçekleşmesini sağlayacaktır!