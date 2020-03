Turna yemişinin faydaları nelerdir? Turna yemişi suyu ne işe yarar?

Yaban mersini ile karıştırılan turna yemişi aslında yabancı kökenli bir meyvedir. Görünüş olarak kızılcığı andıran turna yemişi çok güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği sayesinde vücuda birçok faydası vardır. Peki turna yemişinin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Haberin detayında turna yemişine dair merak edilen her şeyi bulabilirsiniz.Kızılcık ailesine mensup olan turna yemişininadlı bitkide yetişir.olarak biliniyor. Küçük çalılıklarda ormanlık alanlarda yetişir. Kuzey Amerika'da yetişen turna yemişi oldukça güçlü bir antioksidandır. Ülkemizde Karadeniz ikliminde rahatlıkla yetişir. Acı bir tadı olduğundan saf hali ile tüketilmez. Kurutularak işlem görülen turna yemişi konusunda uzmanlar diyabet hastalarının kesinlikle kullanmaması gerektiğini vurguluyor. Yüzde 95 antioksidan maddelerden oluşur.A,C ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, betakaroten ve lif bakımından oldukça zengindir. Günde beş tane turna yemişi tüketen kişinin bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı oldukça dirençli olduğu görülmüştür. Asidik sularda yetişen turna yemişi kek, çörek, pasta ve ekmeklere ilave edilerek tüketilir.Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen idrar yolu enfeksiyonu çeşitli hastalıkları da berberinde getirir. İlerlemiş idrar yolu enfeksiyonu kısırlık oranını bile artırabilir. Bu yüzden uzmanlar iltihap önleyici besinlerin bu hastalığa fayda sağladığını vurguluyor.adlı dergide yer alan bir araştırmada her gün bir su bardağı turna yemişi suyu tüketimi, özellikle kadınlar da tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu belirtilerini azaltabileceği ortaya çıkarıldı. Dünyann hemen hemen her yerinde doğal anitbiyotik olarak kabul edilen turna yemişi suyu virüs ve bakterilerinde baş düşmanıdır. Bağışıklığı güçlendirerek vücudun direncini artıran turna yemişi suyu ani ateş yükselmeleri, stres, uyku bozukluğu gibi hastalıklarında tedavisinde kullanılmıştır.Yüksek antioksidan içerdiğinden damarların bazı besinlerle vücuda giren toksinler nedeni ile tıkanmasını önler. Ayrıca tabakasının daha yumuşak olmasını sağlayarak rahat bir kan akışının olmasına neden olur. Böylece kalp ve damar hastalıklarının yaşanmasını engeller.Güçlü bir vitamin deposu olan turna yemişi hastalıklara karşı vücudun direncini artırır. Enfeksiyonlu hücreleri idrar yolu ile vücuttan atar. Bakterilere karşı hücreleri koruyan turna yemişi hücrelerin mutasyona uğramasını engelleyerek kanser hastalıklarının önüne geçer.Kemik ve kaslarda ürik asit biriktiğinde romatizma ve ödem gibi hastalıklara neden olur. Turna yemişi ürik asit oranını dengeleyerek bu durumun yaşanma riskini azaltır. Ayrıca kemikleri güçlendiren bir besindir. Bu yüzden sporcuların tüketilmesi tavsiye edilir.Özellikle çekirdeğindeki omega-3 yaş asitleri kötü kolesterolü düşürür. Bunun yanı sıra sinir sisteminin deformasyona uğramasını önler. Beyindeki hafıza loplarını güçlendirerek konsantreyi artırır unutkanlığı azaltır. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan alzheimeri engeller.Ağız içinde mikrop birikmesini önler. Diş etlerini güçlendirir. Mide asidini dengeler. Besinlerin vücutta atık olarak kalmasını engeller. Bu sayede ağız kokusu yaşanmaz.Adet dönemlerinde kadınların tüketilmesi tavsiye edilir. Bu süreçte hormonları düzenler.Bağırsaklardaki gıda birikimini önler. Kalın bağırsağın çalışma işlevini artırır. Böylece kabızlık gibi sorunların yaşanmasını önler. Yüksek lif sayesinde uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Bu sayede kilo vermek isteyenlerin rahat tüketebileceği bir besindir.