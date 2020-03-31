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Bir faydası daha ortaya çıktı kanser hücrelerini yok ediyor!

Bir faydası daha ortaya çıktı kanser hücrelerini yok ediyor!
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Propolisin faydaları nelerdir? Kanser hücrelerini yok eden proplis neye iyi gelir?
Propolis, arıların bal peteklerini bakteri ve mantar oluşumundan korumak için ürettikleri reçine bir maddedir. İlaç yapımında da kullanılan propolis, insan sağlığına sayısız faydası bulunmaktadır. Kanser hücrelerinin yok olmasından ciltte oluşan yaralara kadar birçok hastalığa şifa sağlamaktadır. İşte propolisin faydaları ve kullanım alanları...

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Propolis, reçine kıvamıyla yapışkan bir maddedir. Arıların birçok farklı çiçekten, ağaçtan ve bitkiden toplayarak elde ettikleri üründür. Arılar bu maddeyi kovanlarını mantar ve bakteri gibi zararlı maddelerden korumak için üretmektedirler. Ayrıca kovana giriş çıkışlar da propolis üzerinden olarak balın ve peteklerin hijyeni sağlanmış olmaktadır. Arı kovanının korunmasından ziyade tarih boyunca insan sağlığını türlü zararlardan koruduğu saptanmıştır. İçerdiği zengin vitaminler ve mineraller sayesinde birçok hastalığa şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. Balın farklı olması gibi propolisin de üretildiği farklı bitki örtülerinden kaynaklı olarak farklılıklar bulunmaktadır. Tropikal bölgelerde bulunan arılar propolis üretmezler. 
 

PROPOLİSİN FAYDALARI

Tarih boyunca insanlık için büyük bir şifa kaynağı olan propolisler, enfeksiyondan kanser oluşumuna kadar birçok hastalığa şifa bulmaktaydı. Zengin besin değerleri bağışıklık sistemini güçlendirirken hastalıklara karşı korumaktadır. Sağlıklı bir bireyin ihtiyacı olan en önemli unsur güçlü bir bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi güçlü olan bireylerin en basit hastalıktan en ölümcül hastalığa kadar direnci artarak hastalığı daha çabuk yenmesini sağlamaktadır. Günümüzde tüm dünyaya büyük korku veren corona virüse dahi bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin daha az oranla yakalandığı görülürken yakalananların dahi atlatma olasılığının yüksek olduğu görülmektedir. Bağışıklık sistemi güçlendiren ve  her yaş grubundan kişilerin rahatlıkla kullandıkları propolisin sağlığa olan faydaları şöyledir:
- Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olurken kanser hücrelerinin vücuda yayılmasına engel olur.
İltihap önleyicidir.
Antiviral, antibakteriyel özelliklerinden dolayı vücudun mikroplardan arınmasına yardımcı olur.
Meme, gırtlak, kolon, cilt, mesane ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde kullanıldığı saptanmaktadır. 
Vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı korur.
Grip nezle gibi solunum yolu hastalıklarından korur.
Uçuk, egzama gibi cilt hastalıklarının tedavi edilmesine yardımcı olur.
- Ağız ve diş hastalıkları tedavisinde kullanılmaktadır.
Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiği görülmektedir.
Hücre yenileyici özelliği sayesinde yanık ve yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlamaktadır. 
Kanser hücrelerinin yayılmasına engel olarak yerine sağlıklı hücrelere dönüştürür.
Uyku problemleri çekenlerin uyku düzensizliklerini düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. 
 

PROPOLİS KULLANIM ALANLARI

Propolis, bal üreticilerinden temin edildiği gibi çeşitli kullanım olanaklarıyla eczanelerden de temin edilmektedir. Damla, kapsül, tablet şeklinde olmak üzere alınarak kullanılabilmektedir. 
Ağız ve diş yaraları için diş macununa veya damlası bir bardak suya eklendikten sonra gargara yapılarak ağız ve diş eti hastalıkları tedavi edilmektedir. Propolisle yapılan gargara aynı zamanda boğazda oluşan enfeksiyonların da temizlenmesine yardımcı olarak boğaz ağrısını iyileştirerek öksürüğün geçmesine yardımcı olmaktadır. 
Krem olarak satılan propolis ise yanık, yara, uçuk, böcek ısırığı gibi ciltte oluşan hasarların geçmesini sağlamaktadır. 
- Doktora danışarak günlük olarak kapsülünü tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korumaktadır. 
Tüm bu kullanım alanları dışında toz halinde satılan propolis bal ile birlikte karıştırılıp tüketilmesi en etkili şifa kaynağıdır. Her gün bir tatlı kaşığı tüketilmesi bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kanser hücrelerinin yerini sağlıklı hücrelerin almasına, solunum yolu rahatsızlıklarına ve diş eti hastalıklarına iyi geldiği düşünülmektedir. 
 

PROPOLİS KULLANIMININ SAKINCALI OLDUĞU KİŞİLER

Doğanın insanlığa sunduğu şifa kaynaklarından biri olan propolis, birçok hastalığa iyi geldiği gibi alerjik hastalığı olanların ve ölçüsüz tüketilmesi durumunda faydadan ziyada zarar vermektedir. Özellikle astım, bronşit gibi solunum yolu hastalığı olan kişilerin doktora danışmadan propolisi herhangi bir şekilde tüketmemeleri tavsiye edilmektedir. Bunun dışında bala alerjisi olanların da propolisi tedbirli tüketmeleri gerekmektedir. Hamilelerin de propolis kullanmadan önce doktorların danışmaları tavsiye edilir. 
 

PROPOLİSİN BESİN DEĞERLERİ

En zengin besin maddelerinden olan propolis, içerdiği çinko, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller ile B1, B2, B6, A vitaminleri sayesinde insan vücudunun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılamaktadır.
 
 
PROPOLİSİN FAYDALARI
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