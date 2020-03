Nisan yağmuru şifalı mı? Yağmur suyuna okunacak dualar neler? Nisan yağmurunun faydaları

Geçmiş dönemlerden günümüze uzanan Nisan yağmurlarının şifalı olduğu düşüncesi, insanların bu bereketten ve şifadan yaralanabilmeleri için yağmur suyunu biriktirmeye teşvik ediyor. Peki gerçekten Nisan yağmuru şifalı mı? Yağmur suyuna okunacak dua nedir? Nisan yağmuru dilek duası hangisi?Nisan yağmurunun faydaları neler? Nisan yağmuru ile neler yapılır? Nisan yağmurları ile ilgili bilinmeyenler...Toplum içerisindeolarak bilinen Nisan ayında, yağan yağmurun bazı kesimler tarafından çok bereketli ve şifa dolu olduğuna inanılmaktadır. Bolluk ve bereketin simgesi olarak ifade edilen Nisan yağmurlarının bu denli hikmetli ve sırlarının olmasının bir sebebinin ise, uzmanların yaptıkları bazı bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan içerisindeki demir maddesinin vücudun enerjik ve zinde olmasına yardımcı olmasıdır. Sayısız faydaları arasında birçok hastalıkların şifası olarak kabul edilen bu bereketli nisan yağmurunun faydalarından istifade edebilmek için yağmur esnasında bir kap ya da geniş ağızlı leğenlerin açık mekanlarda (cam kenarı, bahçe, sokakta kapı önü vb.) bekletilmesi ile yağmur suyun birikmesi sağlanabilir. Biriken şifalı su ise daha sonra çeşitli kaplara aktarılarak, farklı amaçlarda kullanılabiliyor. Saç temizliği ve sağlığı için yıkanma esnasında ya da hastalıklara karşı şifa bulunması düşüncesi ile içilebiliyor.Nisan ayında yağan yağmurun faydalı olduğuna yönelik birtakım çalışmalar mevcuttur. Sebebi ise yağmurun yağdığı sırada havadaki zerre taneleri yağmurla beraber yeryüzüne düşer. Normalde faydalı olarak bilinen ama hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde havadaki karbon ve kükürt partikülleri ile beraber tüm zararlı kimyasal maddeler de yağmur suyuna karışır. Böylelikle havası kirli olan yerlerde nisan yağmurunun suyu içilse bile faydadan çok zarar verir insana.Ancak hava temiz ise bir de köy hayatı gibi yerlerde bol oksijenli yerlerde nisan yağmuru yağarsa o zaman şifa dolu bir nisan yağmurundan söz edilebilir.- Sanayi bölgesinde yaşamıyorsanız ya da bulunduğunuz ortamdaki hava kirli değilse açık yere koyacağınız temiz bir kapta biriktireceğiniz yağmur suyu ile saçlarınızı yıkayabilirsiniz.- Sabah uyandığınızda kamçılayıcı özelliğe sahip olan yağmur suyundan istifade ederek yüzünüzü yıkayabilir daha sonra yumuşak havlu ile cildinizi kurulayabilirsiniz.- Evinizde balkon kenarında ya da bahçenizdeki çiçeklerin daha hızlı ve renkli büyümesini istiyorsanız, Azot ve birleşen oksijen çiçeklerinizin kök gelişimini destekleyebilirsiniz.Hz. .Enes (r.a) rivayetlerine göre,dedi.Geçmiş dönemlerde Mevlana dergahında yer alan Mevlevilerismini verdikleri kaplarda biriktirdikleri Nisan yağmurlarını, ziyaretlerine gelen misafirlere ikram ederlermiş ve bu suyun şifalı olduğunu düşünürlermiş. Peki bilimsel açıdan ne kadar doğru? Nisan yağmurunun bilimsel açıdan vücuda olumlu etkileri:Yapılan araştırmalara göre, Nisan ayında yağan yağmur, ilkbaharda doğanın renklenmeye başlamasıyla beraber bitki ve çiçek tozları, reçine ve çiçek polenlerinin atmosfere karıştığı görülmüştür. Buna bağlı olarak da Nisan ayında yağan yağmur, havadaki bu maddelerle beraber yeryüzüne düşer. Düşen bu yağmurun kullanıldığı bölgeye ya da içtiği vücuda olumlu etkileri olur.- Demir eksikliği bulunan bir kimse nisan yağmurundan yararlandıktan sonra vücudundaki demir oranı artar. Uzmanlardan birisi bunu kanıtlamak içindemektedir.- Cilt sağlığını korur ve saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olarak yumuşaklık katar.- Mayalama işlemini Nisan yağmuru ile yapmanız önerilir. Nedeni ise içerisindeki laktik asidin mayalamada önemli olduğuyla ilgilidir. Bu asit ilkbahar aylarında hava ile karışarak yağan nisan yağmuruyla birleşir.- Öne sürülen bazı bilgilere göre çocuğu olmayan çiftlerin yağmur suyunu içtikleri takdirde şifa bulacaklarına inanılmaktadır.Nisan yağmurunun toplanacağı günler ise Rumi Nisan ayının yedisinden itibaren ay bitimine kadar olan bir süredir.Nisan yağmurunun şifalı etkisinden yararlanabilmek için yağmur suyuna okunması tavsiye edilenşunlardır:Yağmur suyunun üzerineokunup; arka arkaya yedi (7) gün, sabahları içerse hastalıklardan şifa bulunabilir.(Müslim)Kehf Suresinde geçenkıssasında suyun mucizevi gücünden bahsedilmektedir. Kuran'daki kıssaya göre kısaca; Hz. Musa, genç arkadaşıyla kendisi ile görüşmesi emredilen yere gitmek için yola çıkar. Bahsedilen buluşma yeri 'iki denizin birleştiği yer'di. Hz. Musa'nın yeri bulabilmesi için yanına cansız balık getirecekti.Kıssaya göre, balığın dirileceği yer Hızır (a.s) ile görüşeceği yeri belli edecekti. Hz. Musa (a.s)'ın genç arkadaşı, sahildeki bir kayanın yanına koyar ve balık canlanarak suya atlar. Bu durumu Hz. Musa'ya söylemeyi unutan o kimse de Hz. Musa yerine dönünce aradığı kişinin orada olduğunu görür. Buhari kaynağında belirtilenlere göre, Hz. Musa (a.s)'ın Hızır ile bir araya gelecekleri kayanın dibindeki su yada göze vardı. Buradaki suyun kaynağına 'hayat kaynağı' denilmekteydi. O suyun değip de canlandırmadığı bir şey yoktu. Hz. Musa (a.s)'ın da kayaya bıraktığı ölü balığa bu su değince canlanıvermişti...Geçmiş dönemlerden günümüze uzanan Nisan yağmurlarının şifalı olduğu düşüncesi, insanların bu bereketten ve şifadan yaralanabilmeleri için yağmur suyunu biriktirmeye teşvik ediyor. Peki gerçekten Nisan yağmuru şifalı mı? Yağmur suyuna okunacak dua nedir? Nisan yağmuru dilek duası hangisi?Nisan yağmurunun faydaları neler? Nisan yağmuru ile neler yapılır? "Hayatı olan/canlı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar mı?"(Enbiya, 21/30)