YALVAÇ BELEDİYESİ 19.PSİDİA ANTİOKHEİA YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI

Yalvaç yöresine ait yemek kültürünün tanıtılması, yeni nesillere yarışma ortamı ile aktarılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla Yalvaç Belediyesi tarafından “Yöresel Yemek Yarışması” düzenlenecektir.Katılım Şartları ve Yarışma Kuralları:1- Yarışmaya, Yalvaç ilçe sınırları içinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir. Şayet başvuru da bulunan ilgili 18 yaşını doldurmamış ise 16-18 yaş arası için aileden anne ya da baba izni ile katılım sağlayabilir.2- Yarışma keşkek , su böreği ve kesmik baklavası kategorisi olarak üç kategoriden oluşacaktır. Yarışmaya katılacak tarifler Yalvaç yöresine ait olmalıdır.3-Her kategoride en az üç katılımcının yarışması gerekmektedir. Üç katılımcıdan aşağı katılım sağlanması durumunda değerlendirme yapılmayacaktır.4- Yarışmacılar, sadece bir kategori ile yarışmaya katılabilir. Bir kategori içerisinde aynı evden yalnızca bir kişi katılım sağlayabilecektir.5-Yarışmaya belediye personeli ve birinci derece yakınları ile belediye meclis üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaktır.6- Yarışmaya müracaat 20 Haziran 2022 tarihinde başlayacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler formunu eksiksiz doldurarak en geç 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Yalvaç Belediyesi İlan Bürosuna teslim edecektir.7-Yarışmacılar evde hazırlamış oldukları yemekleri sunuma hazır halde 22/07/2022 tarihinde saat 13:00 ‘da hazır bulunduracaklardır.8-Yarışmaya katılacak kişilerin en az altı kişilik sunum yapacak şekilde hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca yemeklerin jüriye sunumu sırasında ihtiyaç duyacakları servis kaşığı, tabağı, kepçesi vb. araç gereçleri kendileri getireceklerdir.9- Yemekler, jüri tarafından sunum sırasında numara ile gösterilecek, yemeğin adı numara kartında belirtilecektir.10-Yemekler alanında uzman kişiler tarafından belirlenecek olan jüri tarafından değerlendirilecektir.11- Yarışmacılar yarışma kurallarına ve yarışma takvimine uymak zorundadır.12-Yapılan yemekler en az altı kişilik olacaktır.13- Yarışmaya katılım ücretsizdir.14.Şartnamenin bir nüshası katılımcıya başvuru esnasında imza karşılığı verilecek olup tüm bu şartları kabul etmiş olacaktır.*Değerlendirme Kriterleri; Yemeğin yöresel olması(40), tadı ve kıvamı (40), sunumu ve görünüşü (20) olmak üzere toplam (100) puan üzerinden yapılacaktır.Yarışma sonuçları aynı gün ve saatte yarışmadan hemen sonra açıklanacak ve ödül töreni yapılacaktır.Ödüller:Birinciye: Tam Altınİkinciye: Yarım AltınÜçüncüye: Çeyrek Altın* Başvuru Yeri ve ŞekliYarışmaya katılmak isteyenlerin en geç 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Yalvaç Belediyesine nüfus cüzdanı fotokopisiyle başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.* Yarışmanın Yeri ve ŞekliYarışma 22/07/2022 Cuma günü saat 14:30 da Turizm Uygulama Oteli Yemek Salonunda yapılacaktır. Yarışma sonuçları aynı gün ve saatte yarışmadan hemen sonra açıklanacak ve ödül töreni aynı gün yapılacaktır.YALVAÇ BELEDİYESİ