Bel ve boyun fıtıkları insanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen fiziksel rahatsızlıkların başında geliyor. Öyle ki; bazen fıtık ağrıları nedeniyle hareket edemez, günlük rutin işlerimizi yapamaz duruma gelebiliyoruz. Fıtık denince ilk akla gelen tedavi yöntemi olan fıtık ameliyatları ise pek çok insanın gözünü korkutuyor.Peki bel ve boyun fıtığı hastalarının yüzde 95’inin ağrılarının ameliyata gerek olmadan giderilebildiğini biliyor muydunuz?Anestezi ve Algoloji uzmanı Dr. Pınar Özlülerden, düşük ayak, idrar kaçırma, genital bölgede uyuşma ve hissizlik gibi belirtiler gösteren çok ilerlemiş fıtık vakalarında ameliyatın zorunlu olduğunu, bunun dışındaki tüm bel ve boyun fıtığı vakalarında ise ağrıların Radyofrekans yöntemiyle giderilebildiğini söyledi.Dr. Pınar Özlülerden Radyofrekans yöntemi ve fıtık tedavisi konusunda şu bilgileri verdi:“Fıtık olan bölgeye özel Radyofrekans iğneleri ile girilir. Hem disk içi hem de fıtığın baskı yaptığı sinire kontrollü elektrik enerjisi verilerek fıtıkta küçülme sağlanır ve baskı altındaki sinirin ağrı iletimi durdurulur. İşlem hastane ortamında uygulanır ve yaklaşık 45 dakika sürer. İşlemden sonra 2 saatlik gözlem sonrası hasta taburcu edilir.Uygulamanın yapıldığı bölge lokal anestezi ile uyuşturulduğundan hasta işlem esnasında herhangi bir ağrı hissetmez. Ertesi gün de istirahata gerek kalmadan normal hayatına, işine dönebilir. Bel ve boyun fıtığı hastaları, fıtığının durumuna göre bu şekilde uygulanan 1 veya 2 seans ile ağrılarından kurtulur. İlk seans yapıldıktan 10-15 gün sonra hasta kontrole gelir. Eğer ağrıları tamamen geçmemişse ve ihtiyaç duyulursa 2. seansa karar verilir. Fıtıklarda Radyofrekans işleminin başarı oranı yüzde 80 ile yüzde 100 arasında değişir. Kolay ve riski az olan bir yöntemdir. Şiddetli ağrılarla gelen hastalar uygulamanın ardından rahatlamış bir şekilde evlerine dönerler.Radyofrekans işleminden birkaç yıl sonra hastanın yeniden fıtık şikayetinin ortaya çıkmaması için ilaçlarını düzenli kullanması, verilen egzersizleri yapması ve mümkün olduğunca kilo vermesi gerekir. Kilo vermek ve düzenli egzersiz yapmak, sadece fıtığın ilerlememesi için değil fıtığın hiç oluşmaması için de çok önemli bir etkendir.Daha çok yaşlılarda görülen eklem kireçlenmelerine bağlı ağrıların tedavisinde de Radyofrekans yöntemini uygulanabilir. Özellikle hareket eklemlerinde kireçlenme şiddetli ağrılara sebep olabilir. Yatakta dönerken veya yataktan kalkarken belde ağrı hissedilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu yöntem kireçlenme hastalarımızın da ağrılarına son verir ve yaşam kalitesini yükseltir.Açık ameliyatlar fıtık için kesin bir çözüm olmadığı gibi hastanın iyileşme süreci ortalama bir ayı bulur. Radyofrekans yönteminde ise hasta hemen taburcu edilir ve ertesi gün normal hayatına döner. Açık ameliyatlar sırasında kanama, enfeksiyon ya da sinir kökü ve omurilik hasarları görülebilirken, radyofrekans işlemi bu tarz riskleri taşımaz. “Radyofrekans işlemi daha çok algoloji uzmanı doktorlar tarafından uygulanır. Algoloji ya da ağrı bilimi, ağrının nedenlerini inceleyen ve tedavi etmeyi hedefleyen tıp yan dallarından birisidir. Anestezi, Nöroloji veya Fizik Tedavi uzmanı doktorlar 2 yıllık ek bir eğitimden sonra algoloji uzmanı ünvanı alır. Algoloji uzmanları; her türlü kronik ağrının yanı sıra sebebi bilinmeyen şiddetli ağrıların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.