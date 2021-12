EMNİYET MÜDÜRÜ AYHAN ZARİF'E HÜZÜNLÜ VEDA

Yaklaşık bir buçuk yıldır Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Ayhan Zarif' Antalya Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.Bugün Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında veda yemeği tertip edildi. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kurmay Başkanı Py. Alb. Gökhan Hüseyin Özbek, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Cumhuriyet Savcıları Burak Ortaç, Mehmet Kuş, Eğirdir Hakimleri Uğur Gözüyılmaz, Barış Sivrikaş, Nesibe Ertekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve Emniyet Mensupları katıldı.Kaymakam Adem Çelik yaptığı konuşmada; 'Gerçekten İlçe Emniyet Müdürümüz süreçte çok ciddi katkıları oldu. emniyet ve asayiş açısından bir çok problem çözülmüş oldu, sağ olsun tüm arkadaşlarımızın bu anlamda çok çabası ve emeği var. Ben Emniyet Müdürümüze bu güne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yolu bahtı açık olsun diyorum. Devlet memuriyeti böyledir, bugün buradayızdır, yarın başka bir yerdeyizdir. Bizim çantamız sırtımızdadır. Her an bayrağın dalgalandığı her yerden çalışmak için hazır ve nazır bir şekilde bekleriz. Emniyet Müdürümüz bütün kurumlarla iletişim noktasında da çok güzel izlenimler bıraktı kendisi. Biz kurumsal anlam da buradan ayrılmasına üzüldük, fakat aile birliği açısında sevindik. bizden yana varsa hakkımız helal olsun, inşallah oda bize hakkını helal eder.' ifadelerini kullandı.Emniyet Müdürü Ayhan Zarif ise yaptığı konuşmada; 'Allah hepinizden razı olsun. Üzerimize aldığımız, sizlerinde yakıştırdığı güzellikler sadece benim için değil. Biz buraya geldik çok güzel ev sahipliği yaptınız, biz misafir gibi kaldık. İlk geldiğimiz günden itibaren Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve diğer idari amirlerimiz çok büyük destek verdiler. ne kadar güzellik varsa başta Ömer komiserim, Kadir Komiserim ve tüm arkadaşlarımın emeği. Dostlar bize pek fazla bir şey düşürmediler. Hiç tereddütsüz söylüyorum, 25. yılımı çalışıyorum. En huzurlu, en keyifli ve en kalbim rahat olarak çalıştığım yer Eğirdir. Ve polisiye anlamda bizim tabirimizle çok kıymetli icraatlar geri dönüşümde hiçbir sıkıntı olmayan çok işler yaptı arkadaşlarım. Söylenebilecek o kadar çok şey var ki hakkım varsa peşinen helal olsun, sizlerde inşallah helal edersiniz. Burada Ayhan Zarif değil başkası da olsa bu güzellikler burada zaten vardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sizlerin yolu açık olsun inşallah.' dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise yaptığı konuşmada; 'Emniyet Kurumumuzun gerçekten içeride yerleşmiş huzurlu ve vizyonlu çalışmasını ilçemin bütün kurumlarına zaman zaman yansıtıyorlar. Allah bu birlik beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. Keşke hep ayrılıklar hep bu şekilde olsa, ben tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Ayhan müdürümüze yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum.' dedi.Eğirdir Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç; 'Sizinle çalıştığımız için gerçekten mutlu olduk. Biz kendimiz adına üzüldük, ama sizin açınızdan sevindik. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Hakkınızı helal edin, bizden yana helal olsun, emekleriniz için teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.Program sonunda Kaymakam Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç ve Başkan Veli Gök'ün Emniyet Müdürü Ayhan Zarif'e günün anısına plaket ve hediye takdimlerinin ardından program son buldu.Eğirdir'de kısa sürede gönülleri fetheden ve çok sevilen başarılı Emniyet Müdürü Ayhan Zarif'e hüzünlü bir veda programı tertip edildi. Ayhan Zarif yarın İlçemizde uğurlanacak.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)