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AEDAŞ, en özel ziyaretçilerini ağırladı

AEDAŞ, en özel ziyaretçilerini ağırladı
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 
BİZİM OTİZM KÖYÜ ÖĞRENCİLERİ ENGELLİLER GÜNÜ ÖNCESİ AEDAŞ’I ZİYARET ETTİ
 
AEDAŞ, en özel ziyaretçilerini ağırladı
 
Hayatın içinde engelleri kaldırmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projelerine destek veren AEDAŞ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Bizim Otizm Köyü öğrencileri ile bir araya geldi. Kendileri için hazırlanan baret ve reflektörlü yelekleri ile AEDAŞ’ın genel müdürlük yerleşkesini gezen otizmli gençler, müzik ve dansla dolu keyifli bir gün geçirdi.
 
Engellilerin sorunlarına dikkat çekmeyi ve toplumsal hayata katılımlarına destek olmayı hedefleyen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Bizim Otizm Köyü öğrencilerini ağırladı.
AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu ve şirket çalışanlarıyla pandemi kuralları çerçevesinde genel müdürlük bahçesinde bir araya gelen otizmli gençler, şarkılar söyleyip dans ederek keyifli bir gün geçirdi. Ziyaret sırasında kendileri için hazırlanan baret ve reflektörlü yelekleri giyen gençlere yerleşke gezdirilirken elektrik dağıtım hizmeti hakkında bilgi verildi. Bizim Otizm Köyü öğrencileri de okullarının bahçesinden topladıkları mandalinaları AEDAŞ çalışanlarına sundu.
 
“TOPLUMSAL FARKINDALIK ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN”
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü toplumsal farkındalık oluşturması açısından çok önemsediklerini dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Gerek sosyal yaşamda, gerekse iş hayatında engellerin kalkmasında hepimize sorumluluk düşüyor. Biliyoruz ki sevgi ve dayanışma ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa etmemiz mümkün. Bu anlamda Dünya Engelliler Günü, bir farkındalık günü olarak bize bunu bir kez daha hatırlatıyor. Antalya’mızda bulunan Bizim Otizm Köyü’nde eğitim alan gençlerimizi ağırlamak, onlarla dolu dolu bir gün geçirmek bizi çok mutlu etti” diye konuştu.
 
“ÇALIŞMA HAYATINI KISA DA OLSA DENEYİMLEDİLER”
Bizim Otizm Köyü sorumlusu Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği Başkanı Perihan Bal ise ‘Otizmli öğrenciler için AEDAŞ’da geçirdikleri bugün çok değerliydi. Elektrik dağıtım çalışanlarını ziyaret ederken, çalışma hayatını kısa da olsa deneyimleme fırsatı buldular. Yerleşkenin bahçesinde hazırlanan müzik etkinliği ile de hep birlikte mutlu bir gün geçirdik. Desteklerinden ötürü AEDAŞ ailesine çok teşekkür ederiz” dedi.
Elektrik dağıtım sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan AEDAŞ, bu kapsamda Antalya’da bulunan Bizim Otizm Köyü’ne yönelik çalışmalarda yer almaya özen gösteriyor. Daha önce okulun spor salonun tadilatını ve engelli rampasının yapımını üstlenen şirket, özel günlerde otizmli çocuklara yönelik etkinliklerin düzenlenmesine de katkı sunuyor.
 
 
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Daha fazla bilgi için:
Eda Durmuş Aslan
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Kurumsal İletişim Yöneticisi
Tel: 0507 182 5241
E-posta: eda.aslan@akdenizedas.com.tr
   
 
AEDAŞ hakkında:
28 Mayıs 2013 tarihinde özelleşen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), iletim noktalarından aldığı elektriği son kullanıcılara dağıtmaktadır. Çalışma esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen AEDAŞ; hizmet verdiği Antalya, Isparta ve Burdur’daki yaklaşık 2,2 milyon aboneye kesintisiz ve yüksek kalitede elektrik dağıtımı görevini “Enerjimizle yanınızdayız” sloganı ile sürdürmektedir. AEDAŞ; inovasyona, hizmet kalitesine, müşteri ve çalışan memnuniyetine verdiği önemi, hayata geçirdiği projeler ve vizyoner bakış açısıyla desteklemektedir.

 
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