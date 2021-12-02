Isparta, meyve ve sebze ile dünya turu yapmaya devam ediyor

Türkiye’nin en yüksek zirai faaliyetlerinin bulunduğu bölgeler içerisinde yer alan Isparta, meyve ve sebze odaklı güç elde etmeye devam ediyor. Zira Isparta Kasım 2021’de meyve ve sebze odaklı 9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.



-En güçlü ürün: Meyve ve sebze

Isparta’nın Ocak-Kasım 2021 döneminde tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru kırarak 400 milyon dolar bandını aşmasında en büyük motor güç meyve ve sebze oldu.

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı 4 milyon dolar bandına yaklaştı.

Tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise 2,5 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.



Sektör Ka.’21 Oca.-Ka.’21

Madencilik Ürünleri 5.935,75 62.964,40

Yaş Meyve ve Sebze 5.366,38 77.886,25

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 3.697,75 29.281,72

Meyve Sebze Mamulleri 3.462,81 13.418,50

Tekstil ve Hammaddeleri 2.589,92 36.381,93

Çimento Cam Seramik ve Toprak 2.575,90 28.487,08

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.430,44 31.392,68

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.970,09 18.838,51

İklimlendirme Sanayii 1.862,63 15.049,28

Halı 1.600,29 18.834,10

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.105,69 6.702,19

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 518,14 5.535,00

Makine ve Aksamları 403,35 51.108,77

Çelik 66,39 1.983,10

Demir ve Demir Dışı Metaller 185,82 3.221,77

Deri ve Deri Mamulleri 0,19 48,02

Diğer Sanayi Ürünleri 46,41 111,26

Süs Bitkileri ve Mamulleri 22,86 1.087,23

Elektrik Elektronik 11,96 198,39

Fındık ve Mamulleri 1,60 19,78

Kuru Meyve ve Mamulleri 10,07 348,39

Mücevher - 0,51

Otomotiv Endüstrisi - 236,66

Savunma ve Havacılık Sanayii - 1.084,39

Zeytin ve Zeytinyağı - 5,50



Toplam 33.864,46 404.225,39





