Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK'in talimatları ve Eğirdir Belediyesinin destekleriyle Göktaş Köyünde önemli bir toplantı gerçekleşti. Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal ve İşkur İl Müdürü Mustafa Höke vatandaşlara müjdeli haberler götürdüler. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün de bizzat destek verdiği proje toplantısı yapılan bilgilendirme ve istişareler ile devam etti. İl Genel Meclisi Üyeleride toplantıya katılarak destek verdiler.

Toplantı Göktaş köyü Muhtarı Hüseyin Kuzu ve Göktaş Köyü sakinlerinin geniş katılımı ile başladı. Toplantıya Özel sektör temsilcileri Baridas Halı işletme sahibi İhsan Akkuş ve Ege Balık Ağları Hilmi Öncel'in de katılarak sunum yaptıkları toplantıdan güzel projeler çıkacak. Devletin, vatandaşın ekonomik ve sosyal refah düzeyinin artırılması için neler yaptığı ve yapacağının bir daha gösterildiği bu toplantı ne ilk ne de son olacak. Kerevit sepeti ve Balık ağı örücülüğü ile Halı dokuma kurslarının açılması için Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte İşkur il müdürlüğü, Özel sektör kuruluşlarının yanında Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir Kaymakamlığı destek verecek. İki Buçuk ay sürecek kurslarda kursiyerler İşkur tarafından desteklenecek. Kurs müddetince kullanılan her türlü temrinlik malzemeler , tezgahlar karşılıksız hibeler ile sağlanacak.

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal yaptığı konuşmada Göktaş halkının ve gençlerinin bu projeye sahip çıkması gerektiğinin altını çizerek, bu kurslar sonunda her ailenin aylık ortalama üç dört bin türk lirası gelir elde edeceğini, daha çok çalışarak daha fazla kazanabileceklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel müdürlüğünün bu yıl başlattığı “Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesi ile yeni kurslar planlamak için büyük çaba sarfettiklerini ifade etti. Eğirdir Kaymakamı sayın Adem Çelik’in de selamlarını ileten Ali Şanal, Kaymakamımızın bu tür çalışmalara ve eğitimlere büyük önem verdiğini ve destekleyeceğini ifade ettiğini söyledi.

İşkur İl Müdürü Mustafa Höke ise yaptığı konuşmada, Eğirdir Halk Eğitimi Merkezinin En fazla çalıştığı kurum olduğunu bunu da Göktaş'ta yapılacak kurslar olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yapılacak olan bu kursların sonunda Kursiyerlerin aldığı eğitimlerden sonra artık aile bütçesine önemli bir gelir katkısı sağlayacağı ve süreklilik kazanacağını ümit ettiğini belirtti.

İş-Kur İl Müdürü Mustafa HÖKE yaptığı konuşmada; 'Güzel bir proje oldu, bizim için kursların önemini kurslardan sonra sizlerin devam ederek ekonomiye dönüştürmenizi ve para kazanmanızı istiyoruz. Devletin tüm görevlileri burada buda size ne kadar önem verildiğinin göstergesidir. Bu işi ciddiye almanızı istiyoruz. İnşallah gençlerimiz kursların sonunda para kazanacaklar, kusr sürecinde de sizlere maaş vereceğiz, bu maaşlarınızlada malzeme alabilirsiniz. Ben Eğirdir Kaymakamı Sayın Adem Çelik'e, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'e, Halk Eğitim Müdürümüz ali Şanal'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise Yaptığı konuşmada,'Sevgili Göktaş halkım, burada tarımsal faaliyetimiz yok, ticaret yok bunlar olmayınca ekonomik yapımız zayıf olunca, eğitimde zayıf. Ne yapmamız lazım proje üretmemiz lazım. Buradaki yaşayan vatandaşlarımızın para kazanacağı alanlar yaratmamız lazım. Biz bu düşüncelerle kafa yorduk Göktaş'ta ne yapabiliriz? diye. Buradaki 60 yaşındaki amcam hayatına razı olur, katlanır. hayatını devam ettirir. Ama gönlümüz istiyorki gençlerimiz, çocuklarımız burada artık para kazanacak işler yapsınlar. Eğitim camiasına takılsınlar belli yerlere gelsinler. Sağolsun İl Genel Meclisi Üyelerimizde buraya geldiler. Hep beraber beyin cimnastiği yaptık. Bu projemizden bir tanesi halı dokumcaılığı diğeri ise kerevit sepeti üreticiliği. Göktaş halkının, gençlerinin bu yapılacak projede biz de varız demelerini ve geleceklerine yön vereceklerini düşünüyorum. Bakın bu iş için devletin tüm kurumları sizin için kafa yoruyor. Hepimizin bir borcu var şu bebeklerin geleceği için, bizim neslimiz bu çocukların geleceği için kafa yormazsa o zaman en büyük borcumuzu ödememiş oluruz. Hem kerevit sepetinde, hemde halı dokumacılığında bu işlerin önü Türkiye'de açık. Yaptığınız ürünlerin tamamı yurt dışına satılacak. Her iki kurs programının başlatılması ve yürütülmesinde biz üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Başta Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik, İş-Kur İl Müdürümüz Mustafa Höke, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Ali Şanal ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Toplantı yapılan sunumların ve konuşmaların ardından karşılıklı soru cevap ile devam etti. Yaklaşık iki saat süren toplantı güzel temennilerle sona erdi.

