44 mahalle, 440 noktada zemin etüt çalışmaları başlıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sülübey Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve talepleri dinledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cuma namazı çıkışında Sülübey Mahallesi Muhtarı Yaşar Mazı’yı muhtarlık binasında ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.Vatandaşlar mahallelerine yönelik isteklerini dile getirirken, en büyük beklentilerinin ise imar düzenlemeleri ve bu noktada geçmişten gelen sorunlarının giderilmesine yönelik talepleri yer aldı.Daha önceki yıllarda yapılan imar düzenlemelerinden dolayı sorunlarla karşılaştıklarını dile getiren vatandaşlar, ‘başkanım bu konuda çok mağduruz’ dediler. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Sülübey Mahallesindeki imar düzenlemelerinin şikâyetlere konu olduğunu ve bundan dolayı da düzenleme öncesine döneceğini kaydetti. Başdeğirmen, şu anda yeni imar planı düzenlemesi çalışmalarının İller Bankası kanalıyla devlet tarafından yapıldığını genel çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. Başdeğirmen, “İmar planına göre kat yükseklikleri, yolların genişliklerini yapma çalışmalarımız olacak. Bu çalışma uzun soluklu. Geldiğimiz gün bunu başlattık, iki yıldan buyana devam ediyor” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gelecek ay itibariyle 44 mahallede toplam 440 noktada deprem zemin etüdü yapılacağını kaydederek, “Bugüne kadar hiç yapılmamış. Bu çalışmayla hangi bölgenin depreme daha dayanıklı olduğunu tespit ediyoruz. Dayanıklılık durumuna göre kat yükseklikleri belirlenecek. Bu çalışmayla da Sülübey Mahallesindeki imar planında düzenleme imkanımız olacak. Genel bir imar revizyonuna girdik. Bu şekilde zemin etütleriyle, imar revizyonuyla şehrimizi güzelleştireceğiz, gençleştireceğiz” şeklinde konuştu.