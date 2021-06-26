

*ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ VATANDAŞLARIMIZA UMUT DOĞDU.

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Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK'in talimatları ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün destekleri ile İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız 65.000 TL. hibe desteği alarak iş sahibi olacaklar.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, İş-Kur İl Müdürü Murat Höke, İl Genel Meclisi Üyeleri Sezgin Özdoğancı, Eyup Doğan, Süleyman Sarpdağ ve Köy muhtarlarının katılımı ile Sevinçbey Köyünde istişare toplantısı gerçekleşti.Daha önce konu ile ilgili toplantılar gerçekleşmiş ve projenin alt yapı çalışmaları Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Muhtarlar işbirliği ile tamamlanmıştı. Muhtarlar tarafından tespit edilen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız hibe desteği için başvuruda bulunarak projelerini hazırlayacaklar.İş-Kur İl Müdürü Murat Höke yaptığı açıklamaa 'Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projeleretarafındanTL’ye kadardesteği verilecektir.Proje başvuruları,tarihleri arasında bu dönem ilk defaolarak alınacaktır. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıda yer alan şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir. Projelerin hazırlanması sürecinde İŞKUR tarafından engellilere danışmanlık hizmeti verilecektir.Aranılan şartlara) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.a) Girişimcilik eğitim programı sertifikası,b) Adli sicil kaydı sorgulama belgesi,c) Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,d) Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler,e) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)f) Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası),g) Emekli olmadığını gösterir belge.Ceza paralarını kullandırmaya Yetkili Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projeler için, başvuru sahibinin talebi ile aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzereSözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamdaSözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil2021/2.Dönemduyurular bölümünde yayımlanmış olup detaylı bilgiye bu adresten ulaşılabilir.'(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU