Beyaz Show Ekranlara Geri Dönüyor!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz programlarından biri olan Beyaz Show, uzun bir aradan sonra yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, önceki akşam katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında müjdeli haberi verdi.

2018'de Ara Vermişti

1996 yılında başlayan ve tam 22 yıl boyunca ekranlarda kalan Beyaz Show, 2018 yılında son kez yayınlanarak veda etmişti. O günden bu yana izleyiciler tarafından özlemle beklenen programın yeniden başlama haberi, hayranlarını sevince boğdu.

Ne Zaman Yayınlanacak?

Beyazıt Öztürk, programın 2025 yılında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Net yayın tarihi henüz açıklanmasa da hazırlıkların hızla devam ettiği öğrenildi.

Beyaz Show'un Geri Dönüşü

Yayınlandığı dönemde eğlenceli sohbetleri, birbirinden ünlü konukları ve komik skeçleriyle fenomen olan Beyaz Show, yeni formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İzleyiciler, nostaljik bir atmosferde modern içeriklerin yer alacağı yeni sezona büyük bir heyecanla bekliyor.

Televizyon dünyasında özlenen programların arasında yer alan Beyaz Show, 2025'te yeniden seyircisiyle buluşmaya hazır!



