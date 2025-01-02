Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: LED Ampuller Denetim Altında!

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılından itibaren uygulanacak olan Ürün Güvenliği ve Denetimleri Tebliğlerini Resmi Gazete’de yayımlayarak önemli bir düzenlemeye imza attı. Yeni düzenleme ile birlikte, araçlarda kullanılan LED ampuller artık denetim altına alındı.

Denetimler Başlıyor: LED Ampuller Artık Kontrol Edilecek

Ticaret Bakanlığı, özellikle araçlarda kullanılan LED ampullerle ilgili artan şikayetler üzerine harekete geçti. Bu ürünler, yeni düzenlemeyle birlikte denetim radarına alındı. Ayrıca, oyuncaklardan kimyasallara, tıbbi cihazlardan yapı malzemelerine kadar birçok farklı ürün grubunun, teknik düzenlemelere uygunluk açısından daha sıkı kontrollerden geçmesi sağlanacak.

Ozon Tabakasını Koruma Hedefiyle Yeni Adımlar

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle birlikte, ozon tabakasına zarar veren maddelerin ithalatı da 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen yasaklanacak. Bu yasak yalnızca kısıtlı bazı istisnalarla sınırlı olacak. Bakanlık, çevre koruma adına bu önemli adımı atarak, doğaya ve insan sağlığına zarar verebilecek ürünlerin piyasada bulunmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Cezalar Artıyor: Ürün Güvenliği İhlalleri Daha Pahalıya Mal Olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na göre idari para cezalarının alt ve üst sınırları da artırıldı. Ürün güvenliği ihlali yapan firmalar için cezalar, yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenecek.

Tebliğlerin Amacı: Güvenli Ürün Piyasası

Her yıl kamu kurumları ve özel sektörün görüşleri alınarak güncellenen Ürün Güvenliği ve Denetimleri Tebliğleri, ülke piyasasında güvenli ve kaliteli ürünlerin tüketicilere sunulmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konuluyor. Bu düzenlemeler, ithalat aşamasından itibaren ürünlerin güvenliğini sağlamak için titiz denetimlere tabii tutulmasını hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 itibarıyla başlattığı bu yeni dönemde, özellikle araç parçaları ve LED ampullerle ilgili şikayetlerin önüne geçilmesi için denetimlerin sıkılaştırılacağı ifade ediliyor. Bu adımlar, tüketicilerin güvenli ve kaliteli ürünlere erişimini artırmayı amaçlıyor.