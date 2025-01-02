Zamanda Yolculuk Gibi: 2025'te Havalanan Uçak 2024'e İndi

Bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olay, Hong Kong ile Los Angeles arasında gerçekleşti. CPA880 sayılı uçuş, 2025 yılında Hong Kong'dan havalanıp 2024 yılına iniş yaptı.

Tarihlerin Çarpıcı Uyumu

Hong Kong'dan 1 Ocak 2025'te saat 00.25'te kalkış yapan uçak, Pasifik Okyanusu'nu aşarak ABD'nin Los Angeles kentine saat 20:55'te iniş yaptı. Ancak Los Angeles'taki saat farkı nedeniyle uçak indiğinde tarihler 31 Aralık 2024'ü gösteriyordu.

Zaman Farkı Etkisi

Bu sıra dışı durum, uluslararası tarih çizgisinden kaynaklanan saat farkıyla açıklanıyor. Hong Kong, Los Angeles'tan yaklaşık 16 saat ileride bulunuyor. Bu nedenle uçak, Pasifik üzerindeki zaman farkını "geriye doğru geçerek" farklı bir tarihe iniş yaptı.

Yolcuların Deneyimi

CPA880 uçuşunda bulunan yolcular, teknik olarak "zamanda yolculuk yapmış" gibi hissetti. Birçoğu, hem 31 Aralık 2024'ü hem de 1 Ocak 2025'i yaşayarak yeni yılı iki kez kutlama fırsatı yakaladı.

Bu olay, zaman farklarının ve uluslararası tarih çizgisinin hayatımıza olan etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.



