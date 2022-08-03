Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Senirkent Belediye Başkanlığımıza bir adet iş makinası hibe edildi.Belediye Başkanımız Kadir HEYBELİ’nin yapmış olduğu girişim ve görüşmeler neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Senirkent Belediyesine bir adet kazıcı yükleyici kepçe kazandırdı.Senirkent, ilçenin coğrafi alanının geniş olduğunu belirterek, " mahallelerimizin tamamına hizmet götürmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu iş makinesi ile araç filomuzu zenginleştirdik. Kazıcı yükleyici kepçemizin ilçemize kazandırılmasında katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a Isparta Milletvekilimiz Sayın Recep ÖZEL’ e teşekkür ediyorum." Dedi.Senirkent Belediyesi