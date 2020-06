​Antalyaspor, yenilmezlik serisini yine Beşiktaş'a karşı yitirmek istemiyor

- Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık serisini bitiren Beşiktaş'a bu kez yenilmemek için sahaya çıkacak

- Kulüp basın sözcüsü Murat Süğlün:

- "Her maça galip gelmek için çıkan bir takımız. Beşiktaş maçı da öyle olacaktır"



Süper Lig'de son 8 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık serisini bitiren Beşiktaş'a bu kez yenilmemek için mücadele verecek.

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan ve sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar, son 8 maçında yenilgi yüzü görmezken, puanını 30'a yükseltip, düşme hattından 11. sıraya çıktı.

Antalyaspor, son 8 müsabakasında Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerken, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe'yle 2-2 ve Gençlerbirliği'yle de 1-1 berabere kalıp, hanesine 16 puan yazdırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen ara sonrası ilk müsabakasına, ligin 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş deplasmanında çıkacak Antalyaspor, bu karşılaşmayı da kaybetmeyerek yenilmezlik serisini 9 haftaya çıkarmak istiyor.

En son 2006-2007 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu dönemin 19 ve 28. haftaları arasında çıktığı tüm karşılaşmaları puanla tamamlamıştı. Antalyaspor, bu müsabakalarda Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Vestel Manisaspor'u 1-0 yenmiş, Denizlispor'la 1-1, Gaziantepspor'la 0-0, Kayserispor'la 4-4, Ankaraspor'la 1-1, Bursaspor'la da 0-0 berabere kalmıştı.

Akdeniz temsilcisinin o dönemki yenilmezlik serisine, 29. haftada 1-0 kaybettiği Beşiktaş son vermişti.



- Süğlün: "Güçlü ekibiz"



Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde özellikle ikinci yarı güçlü bir ekip olduklarını söyledi.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın ikinci yarının başında göreve getirilmesinin ardından yeni transferlerin de takıma iyi uyum sağladığını anlatan Süğlün, şöyle konuştu:

"Antalyaspor, ilk yarıya göre ligin ikinci devresinde ciddi fark oluşturdu. O yüzden de Süper Lig'in en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu düşünüyorum. Her maç bizim için çok önemli. Güçlü bir ekibiz. Güçlü kadromuz, teknik direktörümüz, çok güçlü bir başkanımız ve yönetim kurulu var. Bunlar birleşince başarı geliyor. İkinci yarıda bunu gösterdik. Her maça galip gelmek için çıkan bir takımız. Beşiktaş maçı da öyle olacaktır."