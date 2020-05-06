GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı

Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı
TÜRKİYE
53 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Alerjik astım hastalarına bahar uyarısı
- Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri:
- "Bahar mevsimiyle birlikte artan nem, toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabiliyor. Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor. Bu tablonun arkasından astım tetiklenebiliyor. Bu nedenle alerjik sinüzitin uygun şekilde tedavisi önemli"
- "Alerjik astım hastalarda göğüste sıkışma, hırıltı, nefes almada zorluk ve gece veya sabah öksürüğü ortaya çıkıyor. Astımı olanların büyük çoğunluğunda ağaç, ot, küf, hayvan kepeği, toz ve hamam böceği dışkısına karşı alerji gözleniyor"

 Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, bahar mevsimiyle birlikte artan nemin toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabildiğini belirterek, "Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor. Bu tablonun arkasından astım tetiklenebiliyor. Bu nedenle alerjik sinüzitin uygun şekilde tedavisi önemli." dedi.
Emri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alerjik bünyeli insanların baharın gelmesine sevinemediğini ifade ederek, baharla birlikte ağaçlar ve yabani bitkilerin, havaya polenlerini yaymaya başladığını söyledi.
Polen mevsiminin, her yıl mart ayında başladığını, ağustosa kadar devam ettiğini hatırlatan Emri, "Buna bağlı olarak polen alerjisi olan insanlarda mevsimsel alerjik rinit, mevsimsel rinokonjonktivit ve mevsimsel astım atakları ortaya çıkıyor." dedi.
Bahar alerjisi olan insanlarda gözlerde sulanma ve kaşıntı, hapşırma, burun akması, hırıltı ve kurdeşen gibi belirtilerin görüldüğünü aktaran Emri, şöyle devam etti:
"Alerjik astım hastalarında göğüste sıkışma, hırıltı, nefes almada zorluk ve gece veya sabah öksürüğü ortaya çıkıyor. Astımı olanların büyük çoğunluğunda ağaç, ot, küf, hayvan kepeği, toz ve hamam böceği dışkısına karşı alerji gözleniyor. Bahar mevsimiyle birlikte artan nem, toz alerjisi olan astım hastalarının atak geçirmesine yol açabiliyor. Bahar aylarında alerjik sinüzit vakalarında da artış yaşanıyor. Bu tablonun arkasından astım tetiklenebiliyor. Bu nedenle alerjik sinüzitin uygun şekilde tedavisi önemli."

- "Yatarken cam açık olmamalı"
 
Prof. Dr. Salih Emri, bahar alerjisi olan astım hastalarının bahar mevsiminde sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.
Sigara içmenin veya sigara dumanına maruz kalmanın astım hastalarının atak sıklığını ve şiddetini artırdığını vurgulayan Emri, şunları kaydetti:
"Bahar mevsiminde polen etkisi ve sigara dumanı birleştiğinde ataklar daha şiddetli ve uzun oluyor. Bu yüzden astım hastaları, yılın her döneminde olduğu gibi bahar aylarında da sigaradan ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmalı. Astım ile birlikte saman nezlesi varsa bahar mevsiminde ilaçlar dikkatli kullanılmalı. Astım ilaçları hastaların her zaman yanında olmalı. Hasta, hangi durumda inhaler kullanması gerektiğini bilmeli. Hastalar, bahar mevsiminde dışarıya çıkmak için sabah ve akşam saatlerini tercih etmemeli ve yatarken cam açık olmamalı. Çünkü sabah ve akşam saatleri, polen salınımının en yüksek olduğu saatlerdir."
 
- "Astım hastaları, çamaşırlarını kapalı ortamda kurutmalı"
 
Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emri, alerjik astım hastalarının rüzgarlı ve fırtınalı havalarda dışarıda bulunmamaya özen göstermesi, dışarıya çıkıp eve döndüğünde duş alması ve tüm giysilerini yıkaması gerektiğini söyledi.
Alerjik astım hastalarının dışarıya çıkıp eve geldiğinde burnunu tuzlu su ile yıkamasında fayda bulunduğunu dile getiren Emri, şöyle konuştu:
"Alerjik astım hastaları, eve geldiklerinde ayakkabılarını evin dışında çıkarmalıdırlar. Astım hastaları, çamaşırlarını kapalı ortamda kurutmalı. Astım hastaları, arabalarında cam açmak yerine klima kullanmalı. Astım hastaları, bol su içmeye özen göstermeliler. Alerjik astımlı kişiler, bulundukları yerde hava kirliliğinin en yoğun olduğu saatleri bilmeli ve o saatlerde dışarı çıkmamalı. Dışarıya çıktıklarında ise güneş gözlüğü ve şapka takmalı. Evde polen filtresi olan klima kullanılması önerilir. Astım hastaları, arabalarının polen filtresini düzenli olarak değiştirmeli."
 
- "Kortizon içeren inhaler spreyler astım tedavisinde önemli rol oynar"
 
Prof. Dr. Salih Emri, astımın tamamen ortadan kaldırılamayacağını, astıma uygun bir yaşam tarzı oluşturarak ve ilaç tedavisini düzenli uygulayarak belirtilerin kontrol altına alınabileceğini söyledi.
Emri, hangi alerjenlere karşı duyarlı olunduğunun bilinmesinin, bu alerjenlerden kaçınabilmeyi sağlayacağını, bunun için alerji testlerinin yapılması gerektiğini belirtti.
Astımın hafif, orta veya ağır şiddette olmasının tedavi planını değiştirdiğini, bu nedenle hastanın düzenli gittiği bir doktorunun olmasının önem taşıdığını vurgulayan Emri, ilgili hekimin atakların sıklığı ve şiddetine göre gerekli ilaç düzenlemelerini yapacağını söyledi. 
Alerjik astım tedavisinde kullanılan çeşitli alerji ilaçları bulunduğunu ifade eden Emri, şunları kaydetti:
"Bunun yanında saman nezlesi varsa uygun şekilde tedavi edilmelidir. Çünkü saman nezlesi astımı kötüleştirebilir. Astım hastalarına ataklar esnasında kullanmaları için bronş genişletici ilaçlar verilebiliyor. Kortizon içeren inhaler spreyler ve ağızdan alınan ilaçlar astım tedavisinde önemli rol oynar.
İlaç tedavisinin yanında alerjenlerden kaçınmak için yaşanılan ortamda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Hayvan tüyüne alerji varsa evcil hayvanlardan uzak durulmalıdır. Toz alerjisi varsa ev düzenli olarak tozdan arındırılmalı, halılar kaldırılmalı, yatak odasında toz tutan eşya bulundurulmamalıdır. Gıda alerjenlerine dikkat edilmeli ve doğal, sağlıklı gıdalar tercih edilmelidir. Sigara içmekten ve sigara içilen ortamlarda bulunmaktan şiddetle kaçınılmalıdır."
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maske satışına onay çıktı işte kriterler ve üst limit fiyatı
Isparta'da bir köy daha karantinaya alındı
Son dakika haberi: 5 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Isparta'da trafik kazası! turşu yüklü kamyonet devrildi
Isparta'daki öğrenci yolu ayrı bir görünüme kavuştu
Bakan Selçuk'tan "okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt
Yerli otomobilde yeni gelişme! Büyük katkı sağlayacak...
Normalleşme öncesi çok önemli uyarı
İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!
Bolkes Döner Isparta Ramazan menüsünü sunar
Son dakika haberi: 4 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Son dakika Isparta Haber: Kuaför ve güzellik salonları açılıyor...!
Son dakika haberi: Ve Erdoğan yeni kararlar açıkladı! 7 ile seyahat yasağı kalktı...
Son dakika haberi: Ve Başkan Erdoğan yeni kararlar açıkladı! Müjde üstüne müjde...
Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...
Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...
PTT’DEN ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL İNDİRİM SÜRPRİZİ
Rektör Diler: '' iki binada güçlendirme yapılacak''
Talepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyin
Bakan Selçuk'tan son dakika LGS açıklaması
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’ nun "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” Mesajı
Isparta MEM uzaktan eğitime önemli katkı sağlayacak! geri sayım başladı...
Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!
Altında Dikkat Çeken Hareketlilik! Dolar Kritik Seviyenin Üzerinde
İçişleri: Kısıtlama kararına uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da koronavirüsü yenen doktordan tavsiyeler...Isparta'da koronavirüsü yenen doktordan tavsiyeler...29 Nisan 2020
Isparta'da kayalıklardan düşen bir kişi öldü!Isparta'da kayalıklardan düşen bir kişi öldü!29 Nisan 2020
Isparta'da Mada Adası sakini Yörükler, kayıklarla göçüyorIsparta'da Mada Adası sakini Yörükler, kayıklarla göçüyor01 Mayıs 2020
Isparta'da yol genişletme çalışması! ''trafik yükü daha da hafiflemiş olacak''Isparta'da yol genişletme çalışması! ''trafik yükü daha da hafiflemiş olacak''01 Mayıs 2020
Isparta'da çatıdan düşen şahıs öldü!Isparta'da çatıdan düşen şahıs öldü!29 Nisan 2020
Son dakika haber: Koronavirüste son rakamlar açıklandı!Son dakika haber: Koronavirüste son rakamlar açıklandı!29 Nisan 2020
Son dakika haber! Isparta'da o bölge karantina altına alındıSon dakika haber! Isparta'da o bölge karantina altına alındı01 Mayıs 2020
Son dakika haberi: Kandilli duyurdu! Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde depremSon dakika haberi: Kandilli duyurdu! Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem02 Mayıs 2020
YÖK duyurdu: 6 GB ücretsiz verilecek! Isparta'da sadece ISUBÜ...YÖK duyurdu: 6 GB ücretsiz verilecek! Isparta'da sadece ISUBÜ...29 Nisan 2020
Isparta'da 4 mevsim manav'dan sipariş hattıIsparta'da 4 mevsim manav'dan sipariş hattı03 Mayıs 2020
Türkiye'den Dev Altın Hamlesi! Dünyaya Fark AttıkTürkiye'den Dev Altın Hamlesi! Dünyaya Fark Attık30 Nisan 2020
O Belediye 500 adet Isparta gülü diktiO Belediye 500 adet Isparta gülü dikti03 Mayıs 2020
Talepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyinTalepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyin04 Mayıs 2020
Antalya'da seralarda karpuz hasadına başlandıAntalya'da seralarda karpuz hasadına başlandı03 Mayıs 2020
Isparta'da ilk kez pazar pazarı çarşamba pazarına açıldı...Isparta'da ilk kez pazar pazarı çarşamba pazarına açıldı...03 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!04 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı03 Mayıs 2020
Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...04 Mayıs 2020
Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!04 Mayıs 2020
Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...04 Mayıs 2020