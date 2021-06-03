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ISPARTA OTO EKSPERTİZ

150 PERSONELLE GERÇEKLEŞEN TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI

150 PERSONELLE GERÇEKLEŞEN TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
*ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN TARİHİ
EĞİRDİR KEMİK HASTANESİNE SIÇRADI.
 
*ESKİ HASTANEYE SIÇRAYAN YANGINDA 6 KİŞİ HASTANEDEN
UMKE VE AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI.
 
*150 PERSONELLE GERÇEKLEŞEN TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI.
 
*EĞİRDİR HALKI TATBİKATI GERÇEK SANDI.
 
Isparta’nın Eğirdir İlçesinde TAMP Isparta tatbikatı 150 personelle gerçekleşti.
Isparta AFAD İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Afet Müdahale Planı (TAMP ISPARTA) tatbikatı gerçeği aratmadı.
Tatbikat senaryosu  Eğirdir İlçesi Akpınar Köyü yol güzergahında piknik ateşi nedeniyle ormanlık alanda çıkmış ve Eğirdir Eski Kemik Hastalıkları hastanesini tehdit ederek büyüdü.
Yaklaşık 150 personelin bulunduğu ekipler Yangın ekipleri, Sağlık Ekipleri, Güvenlik ve Trafik Ekipleri, Arama Kurtarma Ekipleri ve tahliye ekiplerinden oluştu. Diğer gruplar ise kendilerinden talep edilen personel ve teçhizat verilerini AYDES (Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi)’ne yükleyerek masa başında tatbikatı yürüttü.
Sahada yangın nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ve Eğirdir İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları, UMKE ve Eğirdir Devlet Hastanesi sağlık ekipleriyle AFAD Arama Kurtarma ekiplerinin yataklı tedavi görev 6 hastayı önlem amaçlı tahliye çalışmaları, İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların uzaklaştırılması, trafiğin kontrol altına alınması ve gerekli diğer güvenlik önlemlerini sağlama çalışmaları ile gerçekleşti.
Demirören Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Isparta İl AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan; ‘İlimizde AFAD Başkanlığımızın takvimine göre belirlenen ve her yıl düzenlenen ve şu anda yürütmekte olduğumuz Afet Müdahale TAMP Isparta tatbikatı Sayın Valimiz, Eğirdir Kaymakamımız, Eğirdir Belediye Başkanımız ve diğer yöneticilerin destekleri ile gerçekleşmiştir. Tatbikat ilimiz müdahale kapasitesinin yeterli olacağı birinci seviyede gerçekleşmiştir. Saha uygulamasını gerçekleştirmiş olduğumuz yangın afeti Eğirdir İlçesi Akpınar Köyü güzergahında piknik ateşi nedeniyle bir yangın çıkmıştır. Yangın Devlet Hastanesine sirayet etmiştir. Biz hemen gelen yardım talebi karşısında Yangın ekipleri, sağlık ekipleri, güvenlik ve trafik ekipleri, arama kurtarma ve tahliye ekipleri hep birlikte çok organizeli bir çalışmayla olay yerine intikal ettik. AYDES’le bütün 26 hizmet kurumuna ulaştık. Sahada yangın nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüyle çok başarılı bir çalışma yaptılar, söndürme yaptılar. Daha sonra UMKE Eğirdir Devlet Hastanesi Sağlık ekipleri, AFAD Arama kurtarma ekipleri, emniyet ve jandarmanın katkıları ile  hastane de mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık. Çok başarılı bir tatbikat oldu. İnşallah aslını yaşamayız. Ama bizim hareket halinde olmamız için bunlar çok gerekli. Şu anda tüm ekiplerimiz görevlerini başarıyla tamamlamıştır. Ben katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Eğirdir Kaymakamlığına, Eğirdir Belediye Başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne, tüm ekipleriyle buradalardı, 150’nin üzerinde arakdaşımız görev yaptı. Çok başarılı bir tatbikat oldu, herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.’ İfadelerini kullandı.
Isparta UMKE Sorumlusu İsmail SARI ise; ‘İlimizde 84 tane UMKE personeli bulunmaktadır. Bunun 10 tanesini hekim, ATT, Paramedik, Sağlık Memuru, Ebe, Hemşire ve diğer sağlık personelinden oluşmaktadır. İlimizde ve tüm yurdumuzda, hatta il dışında çıkan tüm vakalara Sağlık Bakanlığımızın  talimatıyla görevlere gitmekteyiz. Suriye’deki tüm görevlere katılmış bulunmaktayız. Van depremi, Elazığ depremi ve İzmir depremlerine ekiplerimizi gönderdik. İlimizdeki her türlü afetlerde müdahaleyi en kısa sürede yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünde komuta kontrol merkezi tarafından  Eğirdir İlçesinde yangın olduğu ve timlerimizi çıkarma talimatı verildi. Ona istinaden UMKE timlerimiz  ve 3 ambulansımızla birlikte Isparta İlinden çıkış yaptık, ve buraya müdahale için geldik. İtfaiyeyle birlikte gelen hastalara müdahale ettik ve nakillerini sağladık.’ dedi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Afet öncesi, afet anında ve afet sonrası tüm bu kurtarma ve tedbir alma ve tedavi etme anlamında mutlaka bir tecrübeye, bilgiye ve deneyime ihtiyacımız var. Bu yıl 2021 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edildi. Bizlerde hem bu tatbikatlara destek verirken, bunun yanında halkımızı da bu konuda bilgilendirip, halkımızın da bu türlü tedbirlerin alınması konusunda destek vermelerini sağlamak anlamında mutlaka mücadele etmemiz gerekiyor. Ben bu tatbikatta emeği geçen tüm arkadaşlarımıza AFAD İl Müdürümüz olmak üzere teşekkür ediyorum. Ama diyoruz ki Allah canlısını da , gerçeğini de yaşatmasın.’ İfadelerini kullandı.
AFAD İl Müdürü Ethem KILIÇARSLAN; ‘Çok teşekkür ediyoruz, gerçekten çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi Allah’a çok şükür kazasız belasız. Biz her zaman söylediğimiz gibi AFAD Milletinin hizmetinde 7 gün 24 saat 365 gün bu görevler için kendimizi hazır tutuyoruz. İnşallah gerçeğini yaşamayız. Ama böyle bir olaylarda da AFAD ve tüm arama kurtarma personeli milletinin emrinde onu söylemek istiyorum özellikle.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise yaptığı açıklamada; ‘Değerli arkadaşlar biliyorsunuz 2021 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından Afet Eğitim yılı ilan edildi. Bu kapsamda da yine AFAD İl Müdürlüğümüz ve ekiplerimiz koordinasyonunda İl Jandarma ekiplerimiz, ilçedeki diğer birimlerimiz, Kaymakamlığın ilgili birimleri tamamı çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiler. Belediye çalışanlarımız, itfaiyemiz tamamı güzel bir çalışma gerçekleştirdiler. İnşallah bunların gerçeğini görmeyiz. Ama böyle eğitim faaliyetlerine de muhakkak ihtiyacımız var. Ben bütün arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum ve afatsız bir yıl diliyorum herkese. Müdahale yerindeydi, zamanlama ve planlama çok yerindeydi. Güzel bir senaryo üzerinde çalışmışlar arkadaşlar, Eğirdir İlçesinde olabileceğine gerçeğine en yakın bir tatbikattı diye düşünüyorum.’ ifadelerini kullandı.

(EĞİRDİR BEELDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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