Isparta’nın uzun yıllar sorunu olarak kalan Çöp Deponi Alanına mekanik ayrıştırma ve kompost tesisi kuruluyor. Kurulacak tesisle birlikte cam, plastik, kağıt gibi geri dönüşümler ekonomiye kazandırılacak, ayrıca açılacak yeni depolama alanının dolum süresi de uzamış olacak.Göller Bölgesi Belediyeler Birliğinin (BEL-BİR) Mayıs ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Isparta Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte toplamda 17 belediye ve 51 meclis üyesinin yer aldığı Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisi, Birlik Başkanı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başkanlığında yapılırken, şehir için önemli kararlar alındı.Gündemin önemli maddeleri arasına yer alan Düzenli Çöp Depolama Alanına 3. bir depolama alanı açılması, mekanik ayırma ve kompost tesisi yapılması ile Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Tüm Kasaba Belediyeler Birliğinin (GEYAŞA-BİR) 3.lot yapıldıktan sonra BEL-BİR’e dahil edilmesi konuları da ele alındı.Düzenli Depolama Alanına 3. depolama alanı yapılması ve mekanik ayırma ve kompost tesisi yapılması ile ilgili konuşan BEL-BİR ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirden günlük 310 ton atık toplandığını söyledi. Kurulacak tesisle birlikte atıkların öncelikle ön ayrıştırmaya tabi tutularak, plastik, kağıt, cam gibi atıkların ayıklanacağını ve geri kalan kısmının da lota döküleceğini belirtti. Başdeğirmen, bunun yapılmasıyla birlikte lotun dolum sürecinin uzayacağını kaydederek, ”İkinci lotu söyleyeyim. 10 senede dolması gereken bir lot, ayrıştırma yapılmadığı zaman 5 senede doldu. Ayrıştırma yapmadan atılan atıklar hacim kapladığı için lotlar çok hızlı doluyor. Bunlar geri dönüşümü olan ve milli servet taşıyan atıklar. Öncelikle bunları almamız lazım. Bize avantajı, hem alınan geri dönüşümleri satacağız, hem de 5 senede dolan bir lotun dolum süresini 10 yıla çıkaracağız. Böylelikle de yeni lot açma maliyetinden de kurtulmuş olacağız. Bunlar olmasa dahi, devletimizin almış olduğu karar gereği 2023 yılı sonuna kadar bu tesisleri yapmak zorundayız. Biz bugünden bunun tedbirini almazsak o güne yetişemeyiz. 3.lotun açılması, ön ayrıştırmanın, kompostun yapılması ve diğer işlemlerin yapılarak 2023’e bizim alanımızın hazır hale getirilmesi ile ilgili fizibilite raporu hazırlanmasıyla alakalı sizlerden yetki istiyoruz” dedi.Eğirdir Belediye Başkanı ve BEL-BİR Meclis Üyesi Veli Gök’te, “Başkanım öncelikle böyle bir yatırımı planlayıp, yola çıktığınız için teşekkür ediyoruz. Çağımız su ve çevre açısından önem arz ediyor. Bir taraftan suyu tasarruflu ve bilinçli kullanmayı düşünürken, artık katı atıklarında daha düzenli, prensipli çalıştırılması ve ayrıştırılması da önem arz ediyor. Bugün ekonomiye kazandırılabilecek bir çok atığı orada stok yaparken, bu yatırımlar yapıldığında onlarda ekonomiye dönüşecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Yapılacak olan yatırımdan dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden BEL-BİR Meclis Üyesi Nazire Yıldırım, “Çağımıza uygun bir yatırım. Kaynaktan çöpün ayrıştırılması için halkı bilinçlendirmek için ne yapabiliriz gibi bir çalışmaya da girebilirsek daha iyi ilerleyebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.Görüşmelerin ardından yapılan oylama ile gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.Bir diğer gündem maddesi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talebine istinaden GEYAŞA-BİR’in 3.lot yapıldıktan sonra BEL-BİR’e dahil edilmesi hususu görüşüldü. Geçen meclis toplantılarında Gelendost, Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinin taleplerinin, lot yetersizliğinden dolayı kabul edilemediğini aktaran Başkan Başdeğirmen, “Şu anda yeni lotumuz yapıldıktan sonra almamızda fayda olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımızı buraya dahil edeceğiz. Burada fizibiliteye girmesi gereken önemli üç ilçemiz. Bu listede Yenişarbademli ilçemiz yok ancak Yenişarbademli ilçemizi de bu maddeye ekleyelim, talep etmeleri halinde bu sistemin içerisine girebilmelerini takdirlerine bırakalım” derken bu madde de meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, verimli bir meclis toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Amacımız, aldığımız bu kararları bir an önce hayata geçirerek ilçelerimizi, bölgemizi, Isparta’mızın çevresinin güzelleşmesi için el birliği, güç birliği ile çalışmaktır” görüşlerinde bulundu.